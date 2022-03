'El cicle de les llotges. La maduració d'una arquitectura de representació civil', en el proper Dilluns de l'Obra

A l’Edat Mitjana les funcions cíviques i religioses conviuen en uns mateixos edificis predominantment religiosos. Cada cop més, especialment a partir de mitjans segle XIV, els representants de les institucions cíviques anhelaran una independència arquitectònica, aixecant els seus propis edificis inicialment utilitaris, i després competint amb luxe i simbologia amb els religiosos. Aquest procés europeu trobarà els seus particular procés a les llotges de la Corona d’Aragó, i en concret a la nostra Llotja de Palma.

Miquel Àngel Cabrer Sureda serà qui ens explicarà aquest procés arquitectònic en el proper Dilluns de l'Obra, iniciativa de l'OCB de Manacor, que es portarà a terme el 28 de març a la Sala La Fornal de Manacor a les 20 hores. L'entrada és de franc i no cal inscripció prèvia.

Cabrer és llicenciat en geografia per la Universitat de Barcelona. A més, ha treballat en petits estudis de toponímia, articles sobre patrimoni artístic i història de l'arquitectura a diferents publicacions com Cent per Cent, el setmanari Felanitx o Es Saig d'Algaida i ha donat conferències sobre història de l'arquitectura arreu de les Illes Balears.