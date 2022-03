L'Associació d'Usuaris del Tren insta el Govern a rescatar la concessió del tren de Sóller

L'Associació d'Usuaris del Tren, per tal de millorar la qualitat del servei del tren de Sóller, ha instat el Govern a rescatar la concessió del servei ferroviari de la línia Palma-Sóller, la qual es troba en mans de Ferrocarril de Sóller SA, i el servei es presti en règim d'explotació pública per l'empresa Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM). Segons han explicat en un comunicat, el tren de Sóller és un servei de transport ferroviari de titularitat pública, cedit en règim de gestió indirecta a l'empresa privada Ferrocarril de Sóller SA des de l'any 1910, per un termini de 100 anys d'explotació privada.

El 2005 es va prorrogar, en absència del pertinent concurs públic, la concessió d'aquest servei per 50 anys més amb ànim de lucre; però resulta que «l'empresa concessionària no compleix els requisits bàsics com freqüències horàries mínimes, regularitat en la prestació o qualitat», ha explicat l'Associació. En aquest sentit, denuncien que no es compleixen «les necessàries prestacions exigibles a un servei públic per tal que reverteixin en un benefici per a la societat».

El comunicat exposa diferents motius pels quals volen que el Govern rescati el tren, com són que «Ferrocarril de Sóller SA suspèn el servei de transport públic de viatgers amb el pretext de realitzar tasques de manteniment», cada hivern, o que les vuit freqüències diàries obligatòries entre Palma i Sóller «no sempre es realitzen totes, la qual cosa es tradueix en una pèrdua de confiança de les persones usuàries», han detallat.

Altres queixes són que «no es respecten els horaris tal com s'estipularen inicialment i s'han suprimit els trens que abans sortien a les 07:45 de Sóller a Palma i a les 08:00 de Palma a Sóller», així com que «els elevats preus dels bitllets no responen als criteris socials exigibles a un servei de transport públic». Per altra banda, respecte a l'existència d'una oferta del dia «per dos diumenges cada mes, entre l'1 de novembre i el 31 de març al preu de tarifa de resident, són sempre una incògnita, no s'anuncien i és impossible saber amb antelació quins diumenges els bitllets es troben bonificats o no», han denunciat.

Finalment, han vindicat que «hi ha una manca absoluta d'accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda, per a les quals és impossible l'accés sense l'ajuda d'altres persones». Per això, volen un canvi davant les «importants mancances en regularitat del servei, en freqüències horàries assequibles, en qualitat de la informació tarifària i en accessibilitat als combois».