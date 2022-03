Arriba la 5a edició de la Galatzó Trail

La cursa Galatzó Trail, organitzada per Fundació Calvià 2004 en col·laboració amb l'Ajuntament de Calvià, rebrà aquest diumenge a la Finca Pública de Galatzó prop de 700 participants entre les dues distàncies: Galatzó Half (23,7 km) i Galatzó Legend (43 km).

En aquesta cinquena edició, destaca el nombre de corredores de fora de les Illes Balears, que ha augmentat respecte a edicions anteriors i se situa prop del 25% del total, «cosa que consolida aquesta carrera com un actiu en la lluita contra la estacionalitat turística de la zona», han explicat.

Tot a punt

Els dorsals estan preparats. El recorregut, senyalitzat. I els que hi participaran ja estan amb les piles carregades per a enfrontar-se a la marató i mitja marató de muntanya que conformen la Galatzó Trail. L'esdeveniment es val de l'espectacular Serra de Tramuntana per a oferir un paisatge únic, sobretot des dels cims de S’Esclop i Galatzó, els dos cims presents al circuit de la Galatzó Legend. L'organització preveu que la prova sigui tot un èxit gràcies a la implicació dels participants, de les més de 100 persones que conformen l'equip de voluntariat, de l'entorn i de les col·laboracions, ja que ja han millorat els números de la primera edició.

Galatzó Legend

La cursa de 43 km començarà a les 8.30 h. Serà la primera ocasió que els participants s'enfrontin al nou traçat, que incorpora modificacions importants respecte a les anteriors edicions, i que transcorre gairebé íntegrament per la Finca pública de Galatzó. En el seu desenvolupament els participants han de coronar els cims de s'Esclop i Galatzó. La incorporació del camí de Sa Font Nova servirà per a oferir una Galatzó Legend molt més espectacular.

Galatzó Half

La sortida de la Galatzó Half serà a les 9.30 i les 450 persones participants s'enfrontaran també a un nou traçat, millorat, més exigent, molt visual, i que incorpora la necessitat de coronar un cim, el de s'Esclop (927 m).

Animació en la jornada i tots els serveis

L'organització ha intensificat els esforços per a crear una zona de sortida i una meta molt animada. Durant la jornada de diumenge, les persones assistents gaudiran, a més de la cursa, de diferents activitats infantils, batucades, Dj's i estands de venda.

Com és habitual, el catàleg de serveis de Galatzó Trail inclourà tots els essencials (avituallaments cronometratge, classificacions, guarda-roba, dutxes, etc.) i alguns que s'han fet tradició a la cursa, com la fideuà gegant que podran degustar juntament amb una selecció de productes mallorquins, totes les persones que completin el recorregut.

El servei de transfers des de Peguera i Calvià evitarà que es col·lapsi el petit poble des Capdellà, que acull la sortida i la meta de la cursa.

Més activitats

Galatzó Trail incorpora diferents activitats a més de les dues carreres principals, aquestes són les propostes més destacades:

Dissabte 12 de març a les 10 h: Cursa Infantil. La finca de Galatzó acull una cursa amb diferents distàncies on poden participar nins d'entre 0 i 17 anys.

Diumenge 13 de març a la plaça de sa Vinya des Capdellà

• 8.30 h Sortida de Galatzó Legend

• 9.30 H Sortida de Galatzó Half

• 11 h Batucada

• 11 h Jocs infantils i tradicionals

• 16 h Entrega de premis

Un projecte de comunitat

Galatzó Trail és un exemple de col·laboració institucional i entitats ciutadanes. Organitzada per la Fundació Calvià 2004 i l'Ajuntament de Calvià compta amb l'esponsorització de la Fundació Mallorca Turisme. Clubs i entitats del municipi de Calvià participen a l'esdeveniment mitjançant l'aportació de voluntariat per a la gestió dels serveis clau (avituallaments, control de carrera, atenció participants...).