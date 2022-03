L'Obra Cultural Balear de Calvià reprèn l'activitat d'empeltar a 'Ses quarterades que m'agraden'. Serà diumenge 6 de març a partir de les 9.00 hores.

L'activitat es farà al costat del carrer Can Marçal. «Si voleu intentar empeltar duis el vostre ganivet per no compartir eines», han remarcat.

Els primers empelts de l'any 2018 i 2019, com veieu a la imatge, ja han fet olives la passada tardor.