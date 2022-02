Un inspector en cap de la Policia Local de Capdepera, a judici per abusar del seu poder per a assetjar un agent

L'Audiència Provincial de les Balears ha citat aquest dimecres un inspector en cap de la Policia Local de Capdepera per a una vista d'un judici contra ell, per presumptament abusar del seu poder per a assetjar un subordinat.

La Fiscalia demana per a l'inspector una pena de dos anys i tres mesos de presó per un delicte continuat de coaccions. A més, el procediment també es dirigeix ​​contra l'Ajuntament de Capdepera, que podria haver de respondre econòmicament si el Tribunal fixa indemnitzacions.

Els fets se situen en un període entre el 2006 i el 2010. En el seu escrit, el fiscal recull que l'agent perjudicat va sol·licitar el trasllat a Manacor el novembre del 2006, però va ser suspès «sense cap explicació».

En reincorporar-se al seu lloc de feina a Capdepera, va trobar el seu despatx ocupat per una altra unitat i no se li varen subministrar mitjans per a exercir el seu treball, i tampoc se li va assignar cap funció. Això va desembocar en una baixa que va acabar al gener.

Segons el fiscal, quan va tornar a la feina va rebre «una immotivada ordre» de la batlia signada per l'inspector acusat, mitjançant la qual se li assignava un lloc de treball a Canyamel, on se'l mantenia aïllat i sense tenir en compte la seva condició superior de subinspector.

Uns mesos més tard, va tornar al seu lloc a Capdepera, fent feina d'agent ras però amb nul·la assignació de treball, sense despatx, ni taquilla, ni accés al sistema informàtic.

Poc després es va iniciar una investigació reservada per part de la Conselleria d'Interior, que va culminar en un informe on es recomanava la suspensió immediata de l'acusat per un possible abús d'autoritat. Tot i això, el batle de Capdepera va obviar aquesta recomanació, destaca la Fiscalia.

Després d'aquest informe, l'inspector processat va assignar al denunciant un vehicle oficial que portava instal·lat un sistema GPS, cosa que el subordinat desconeixia. La Fiscalia sosté que l'inspector volia fer seguiment del denunciant per a perjudicar-lo.

Un temps més tard es va obrir al subinspector un expedient disciplinari per part de l'Ajuntament, malgrat que, segons la Fiscalia, «aquest organisme era conscient que l'actuació de l'acusat era possiblement delictiva», com s'havia advertit en informes previs.

L'expedient va concloure que havia existit una actuació premeditada per a perjudicar el denunciant i que l'expedient s'havia promogut de manera injusta i amb mala fe.

El 2010, després d'un període de baixa, el subinspector va abandonar el seu lloc de treball a Capdepera i es va incorporar a la Policia Local de Palma.

La Fiscalia aprecia en el seu escrit una atenuant de dilacions indegudes ja que la causa ha patit un retard considerable en la tramitació des que la querella s'admetés el 2012.