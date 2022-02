Aina Amengual serà la candidata de MÉS per Marratxí a les eleccions de 2023

Aina Amengual ha estat elegida aquest dissabte candidata de MÉS per Marratxí a les pròximes eleccions municipals de 2023. L'actual regidora d'Igualtat, Serveis Socials, Educació, Formació i Treball ha estat triada per unanimitat en una assemblea de l'agrupació celebrada en el Museu del Fang, a Sa Cabaneta.

Durant la trobada també s'ha triat a Josep Ramis, regidor de Cultura, Ceràmica, Fires i Festes i Patrimoni Històric, com a nou coordinador de la formació marratxinera en substitució de Joan Francesc Canyelles, i Marçal Trias ha estat reelegit secretari d'organització.

Amengual ha apuntat que ha presentat la seva candidatura com a cap de llista «per a poder donar continuïtat al projecte que es va posar en marxa en el 2015 i que encara continua, amb el desig de poder dur a terme una política valenta, justa, i en clau feminista que es preocupi per garantir unes condicions de vida dignes per a tota la població de Marratxí, en coherència amb els valors de MÉS».

«Marratxí necessita continuar apostant per les polítiques que posin a la ciutadania en el centre i continuar treballant per la cohesió social del municipi. Un Marratxí més verd, més sostenible i més amable amb les persones, serà un municipi molt més estimat per tot el món», ha acabat dient Amengual.

Mentrestant, el nou coordinador de MÉS per Marratxí, Josep Ramis, ha dit presentar-se «amb la il·lusió de continuar treballant per Marratxí amb les persones com a centre de la política». «El 2015 aconseguírem el repte que Joan Francesc Canyelles fos el primer batle republicà, d'esquerres i sobiranista de la història del municipi, i de cara al 2023 hem de fer d'Aina Amengual la primera batlessa de Marratxí», ha afegit.

Per part seva, el coordinador general de MÉS per Mallorca i candidat al Govern, Lluís Apesteguia, ha assegurat que «MÉS per Marratxí és la demostració de treball constant i de principis que el 2015 va aconseguir tombar anys de governs de dretes i liderar el canvi que necessitava el municipi».

Apesteguia ha finalitzat recordant totes les fites aconseguides per MÉS al capdavant de l'Ajuntament de Marratxí, com la residència i el centre de dia de Pòrtol, l'eliminació del deute de 12 milions d'euros o l'impuls als serveis socials municipals, entre altres, i ha felicitat la candidata Aina Amengual, així com també al nou coordinador Josep Ramis.

L'acte també ha comptat amb la presència de la portaveu de MÉS per Mallorca, Marta Carrió, i de la secretària de territorial, Maria Ramon, qui ha apuntat que «MÉS per Mallorca és un partit que creu i practica el municipalisme, per aquest motiu cal enfortir les agrupacions». «L'elecció d'Aina i de Josep com a cap de llista i coordinador marquen el camí per a continuar liderant un nou govern d'esquerres en el municipi a partir de 2023», ha sentenciat.