El GOB denuncia la construcció de sis casetes per a activitats portuàries en una zona protegida del Port de Pollença

El Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) ha denunciat la construcció de sis casetes d’obra per a ús de punts d’oficina i venda de bitllets per a les embarcacions de lloguer turístic i altres activitats a la zona de serveis del Port de Pollença administrada per l’ens públic Ports de les Illes Balears. Aquesta, és una zona de servitud de protecció, que té una amplitud de 20 metres des de l’interior de la línia de ribera de la mar, estan prohibides les edificacions de qualsevol tipus que puguin estar situades en un altre lloc, ha explicat el col·lectiu.

Aquestes casetes es troben a una distància aproximada d’uns 8 metres de la línia de ribera de mar definida en els plànols de delimitació del domini públic marítim terrestre, línia que és coincident en aquest tram fins allà on arriba l’aigua de l’interior del moll. El GOB ha destacat que en aquesta zona de ports, les edificacions, «en cas de ser necessàries per a les activitats portuàries, es poden situar fora de la zona de servitud de protecció perquè l’amplada d’aquestes àrees de serveis és molt superior als 20 metres».

L’article 25.2 de la Llei de Costes estableix que «amb caràcter ordinari, només es permeten en aquesta zona les obres, instal·lacions i activitats que, per la seva naturalesa, no puguin tenir cap altra ubicació». Així com, diu que «les autoritzacions que s’atorguin han de respectar el planejament urbanístic en vigor. A falta d’ordenació, se’n pot condicionar l’atorgament a l’aprovació prèvia del planejament», i «hi ha constància que el PGOU de Pollença vigent contempli aquestes edificacions», ha afegit el grup ecologista.

Per altra banda, també han denunciat que «aquestes construccions representen un impacte visual i de pantalla sobre l’espai portuari de la zona que el fa totalment rebutjable independentment dels aspectes legals». I, en aquest sentit, han sol·licitat que si les casetes «disposen de les autoritzacions preceptives del Consell» i, si no en disposen, «s’ordeni la retirada d’aquestes construccions» així com «l’obertura dels expedients d’infracció que pertoquin».