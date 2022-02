El Govern reconeix els comerços de Manacor amb l’entrega del distintiu d’Emblemàtics Balears

El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes, i el batle de Manacor, Miquel Oliver, han reconegut aquest divendres el paper del comerç tradicional amb l’entrega dels distintius d’Emblemàtics Balears als 25 establiments del municipi de Manacor adherits al projecte de la Direcció General de Comerç i de l’IDI (Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears). L’acte, que ha tengut lloc al Conservatori Municipal de Manacor, ha comptat amb la participació del director general de Comerç, Miquel Piñol; la directora gerent de l’IDI, Mariona Luis; la regidora d’Economia, Hisenda i Promoció de Manacor, Maria Antònia Truyols; així com dels representants de tots els comerços emblemàtics de Manacor.

El vicepresident Yllanes ha recordat que Manacor «va ser el municipi pilot de Mallorca per iniciar aquest programa. Vàrem començar amb cinc establiments i avui ja en tenim vint-i-cinc, un exemple clar que Emblemàtics Balears és un projecte viu i que ha de créixer amb nous comerços, ja que l’objectiu és fomentar i impulsar l’activitat comercial de proximitat i, més específicament, la dels petits establiments comercials de tota la vida, aquells petits comerços amb història, les botigues arrelades als nostres barris i pobles».

Yllanes ha afirmat que «tot i que avui reconeixem els comerços catalogats, la resta de teixit comercial de Manacor també es beneficia d’aquesta iniciativa, ja que els emblemàtics també funcionen com a element tractor i reclam per als visitants de dins i fora de les illes». Finalment, el vicepresident ha agraït als representants dels comerços la dedicació als seus negocis perquè «la història d’un poble es pot explicar també a través dels comerços i, sobretot, a través de les famílies i les persones que hi treballen».

El batle de Manacor, Miquel Oliver, ha declarat que «fer poble també és aixecar cada dematí la barrera per oferir els millors productes al municipi de Manacor. Fer poble és el vostre compromís amb els veïnats, saber què necessitam, avançar-vos a les nostres necessitats. Fer poble és apostar pel comerç local i de proximitat, perquè és el que ens configura com el que som, ens humanitza i ens converteix en una comunitat que s’esforça per ser millor i que tracta les persones de tu a tu».

Per la seva banda, Maria Antònia Truyols, delegada de Comerç ha apuntat que «els comerços emblemàtics han actuat com a palanca dinamitzadora de la resta del comerç de Manacor».

Són els ajuntaments els qui identifiquen els comerços del municipi que compleixen els requisits per ser emblemàtics, d’acord amb el manual de l’IDI que estableix les diferents categories. Així, un comerç pot ser catalogat com a arrelat (amb un producte o ofici singular), amb història (amb més de 75 anys de vida) i amb patrimoni (amb elements patrimonials interiors i exteriors destacats, així com amb valor immaterial). A més, els establiments que compleixen aquestes tres categories són denominats emblemàtics.

Actualment, hi ha quinze municipis d’arreu de les Illes Balears amb un total de 122 comerços catalogats.

Els municipis que ja compten amb establiments catalogats són: Alaró (3), Algaida (6), Consell (5), Esporles (5), Inca (14), Llucmajor (8), Manacor (25), Marratxí (11), Pollença (9), Santanyí (7), Alaior (5), Ferreries (8), Santa Eulària des Riu (5), Sant Josep de sa Talaia (5), Formentera (Sant Ferran, 1 i Sant Francesc Xavier, 5). Per categories, hi ha 36 establiments emblemàtics, 29 arrelats i amb història, 23 amb patrimoni i història, un arrelat i amb patrimoni, 24 amb història, 7 arrelats, i 2 amb patrimoni.

Els comerços adherits a Emblemàtics Balears del municipi de Manacor són: