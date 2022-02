Desnonen una dona de 67 anys amb discapacitat a Pollença

Una dona de 67 anys amb discapacitat ha estat desnonada aquest divendres al matí a Pollença, segons han informat des de la plataforma Stop Desnonaments.

El llançament ha comptat amb la presència de més de 25 guàrdies civils i vuit vehicles policials, han apuntat des de la plataforma en un comunicat.

Tot i que el llançament estava previst a les 10.00 hores, d'acord amb Stop Desnonaments, l'operatiu policial ha començat a les 06.00 hores i ja hi havia presència policial des de dijous a l'horabaixa.

La plataforma ha destacat que unes 25 persones s'han concentrat a prop de l'habitatge per a protestar contra el desnonament. Tot i això, no s'ha aconseguit aturar el llançament i han desnonat la dona a les 13.15 hores.

D'acord amb la plataforma, el cas d'aquesta dona va començar el 2009, a causa de la crisi econòmica i per les conseqüències d'un cap de fibló. Amb tot, Stop Desnonaments ha assegurat que «continuarà lluitant per recuperar casa seva o per una indemnització justa i suficient» per a aquesta dona.

Segons la plataforma, aquest és el primer desnonament executat a Mallorca aquest any 2022.