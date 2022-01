Margalida Portells continua al capdavant del PSOE de Muro

L'agrupació del PSOE de Muro ha celebrat la seva assemblea, després que la Comissió Executiva de la Federació Socialista de Mallorca aprovés el Pla Estratègic i d'Acció 2021-2025, on la murera Margalida Portells ha revalidat la secretaria general del PSOE de Muro per als pròxims anys a un acte on va assistir la Secretaria General de la formació a Mallorca, Catalina Cladera.

Portells ha expressat que «estic molt contenta i emocionada per continuar al capdavant dels Socialistes de Muro en una etapa que ens permetrà continuar els projectes que teníem en marxa», i hi ha afegit que «ara toca fer feina de valent i decidida per aconseguir el canvi a les pròximes eleccions municipals».

Per la seva part, Cladera ha exposat que «els i les socialistes tenim unes bases sòlides per continuar fent avançar la nostra terra i per fer arribar els valors socialistes a cada racó de l'illa». També, ha incidit que «podem seguir canviant la història de Mallorca amb polítiques valentes que ens permetran abordar els nostres reptes de futur».

D'aquesta manera, el PSOE de Muro ha celebrat la seva assemblea per renovar i revalidar els càrrecs de direcció en la qual, Martí Siquier serà el secretari d'Organització; Pere Amengual, s'incorpora com a secretari de Política Municipal i, finalment, Joana Maria Català ocuparà la posició de secretaria d'Igualtat.