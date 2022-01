Santanyí incorpora dos nous agents Covid

L'Ajuntament de Santanyí ja disposa a la seva plantilla de dos nous agents Covid per a ajudar la Policia Local. Aquests agents estaran sota la direcció del Cap de la Policia Local de Santanyí per ajudar en allò que sigui necessari. En principi, aquestes dues noves incorporacions tindran contracte de tres mesos.

La batlessa de Santanyí, Maria Pons, els ha donat la benvinguda i els hi ha desitjat molta sort en el desenvolupament de la seva tasca: «Estam satisfets de poder comptar amb més ajuda per la nostra Policia Local, ja que com és sabut per tothom, les policies locals dels municipis de Mallorca, ara mateix tenen un dèficit important de personal. Així que incorporar a persones que pugui donar un cop demà, sempre és una bona notícia».

Cal recordar el fet que aquests agents han pogut ser contractar després que la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat del Govern, obrís la possibilitat que els ajuntaments contractessin personal d'una borsa específica de 132 candidats. L'objectiu de la implantació d'aquesta figura és reforçar, complementar i enfortir els municipis de l'illa per fer complir les mesures Covid.