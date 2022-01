«El turisme de Campos, necessita un promoció real i manco 'postureig'» diu MÉS per Campos

«No tenim una oficina de turisme en condicions, no tenim plànols turístics del municipi, en cap lloc del poble està senyalitzat el pàrquing municipal de sa Barralina per accedir a ses Covetes, no tenim un circuit pedestre per conèixer els edificis més emblemàtics del nostre poble» denuncia MÉS per Campos, en un comunicat en el qual explica que «Hem presentat mocions en aquesta legislatura per promoure tots aquests temes i sempre hem obtingut un NO per part de l’equip de govern».

Segons els ecosobiranistes: «Campos és el setè municipi de Mallorca amb més llits a cases vacacionals. Tenim agroturismes, hotels urbans, restaurants i bars, comerç especialitzat, forns i pastisseries i un munt de petits empresaris que viuen del turisme. Cal que tots i totes treballem en aquest sentit, però treballar de veritat i evitar el 'postureig'».

MÉS retreu a l'equip de govern de l'Ajuntament de Campos que «A la passada Fira del Turisme de Madrid, molts de pobles mallorquins hi tenien representació real. Eren coexpositors i per tant disposaven de franc d’un espai específic dins l’estand de les Illes Balears. Campos no hi era. El material gràfic que hi havia de Campos el segon dia de la fira (i encara quedaven quatre dies de fira), eren tres postals».

«Campos és es Trenc, Campos és també un circuit de ruta cicloturística d’altíssima qualitat, Campos és sa Ràpita. A FITUR, Campos no existia», denuncien.

Segons MÉS el que cal és «Manco fotografies i més feina pel turisme de Campos. Necessitam que ens involucrem de veritat en aquesta tasca. L’any que ve, Campos ha de tenir representació a l’estand per lluitar pel sector del turisme campaner».