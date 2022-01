Inca promociona els paisatges naturals amb un nou calendari

Per segon any consecutiu, l’Ajuntament d’Inca ha editat un calendari de medi ambient amb les imatges guanyadores del concurs fotogràfic, que enguany tenia per temàtica els 'Camins d'Inca, el pas de les estacions i el valor social i mediambiental d'aquests indrets del nostre municipi'. «La finalitat d’aquesta iniciativa és impulsar la participació ciutadana en activitats vinculades amb el medi ambient a la nostra ciutat, així com promocionar espais naturals d’Inca de gran valor paisatgístic», explica la regidora de Medi Ambient, Helena Cayetano.

Així doncs, totes les imatges que componen l’almanac de 2022 han estat preses als camins rurals i paisatges d’Inca. En total, s’han presentat un total de 68 fotografies, entre les quals el jurat ha seleccionat les 12 imatges guanyadores que componen el calendari. D’aquesta manera, així com estableix les bases del concurs, s’han atorgat 12 premis de 100 euros a cada una de les instantànies guanyadores.

Cal destacar també que en el calendari apareixen marcats en verd els dies de celebracions i commemoracions de l’àmbit de la protecció del medi ambient, amb la finalitat de promoure la conscienciació ciutadana i potenciar l’estima per la natura.

L’almanac s’ha repartit entre els participants del concurs, centres escolars i institucions del municipi. A més, qualsevol persona d’Inca interessada pot recollir el seu exemplar al departament de Medi Ambient de l’Ajuntament. Aviat es llançaran les bases d’una nova convocatòria del concurs fotogràfic per a seleccionar les imatges que conformaran el calendari de 2023.