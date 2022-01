Gent per Sineu dona el relleu a MÉS per Sineu i es prepara per a les eleccions del 2023

En una assemblea celebrada el passat mes de novembre, i després d'un debat, es va decidir que, de cara a les eleccions del 2023, Gent per Sineu es presentarà amb les sigles de MÉS.

Segons han assegurat aquest dissabte els responsables de la formació, per una banda, veuen necessària «fer una tasca d'oposició activa i exigent davant un equip de govern que, durant aquesta legislatura, ha anat executant projectes planificats i fins i tot pressupostats per l'anterior equip de govern encapçalat per Gent per Sineu; o sigui, viu de rendes».

De la mateixa manera també han pogut observar que l'equip de govern del PP «no ha dut a terme cap dels projectes que va presentar al seu programa electoral ni d'altres que hagin pogut sorgir al llarg de la legislatura. Ah!, i encara no tenim aigua potable!».

Per altra, des de la formació, han assegurat que treballaran per a confeccionar «una bona candidatura per a les eleccions del 2023, per tal de donar als sineuers i sineueres una alternativa diferent de govern».

Així, MÉS per Sineu ha estat integrat en el partit local de Gent per Sineu des de la seva creació, el 2015 i vol continuar defensant «els mateixos ideals de l'esquerra ecosobiranista del poble que ha representat Gent per Sineu».

Més per Sineu seguirà «amb l'organització participativa i assembleària, i convida a les persones del poble amb inquietuds per a seguir treballant per un Sineu que viu i conviu».