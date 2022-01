Sencelles, municipi contra la violència masclista

Aquest divendres ha tengut lloc l'acte de presentació dels senyals contra la violència masclista promogut pel Moviment Feminista de Sencelles.

A l'acte, s'ha descobert una de les cinc plaques distribuïdes pel municipi amb la llegenda 'Sencelles no tolera la violència masclista' i una representant del Moviment Feminista de Sencelles ha llegit el manifest.

Hi han assistit la directora de l'Institut de la dona, Maria Duran; la directora insular d’Igualtat i Diversitat del Consell de Mallorca, Rosa Cursach; el batle de Sencelles, Joan Carles Verd i regidors de l'Ajuntament.

L'objectiu d'aquest gest és «conscienciar els habitants de la necessitat d'acabar amb la violència masclista, una xacra que al 2021 va costar la vida a 78 dones a l'Estat espanyol. A més, es vol declarar de manera expressa que el municipi de Sencelles està compromès amb la lluita contra la violència que s'exerceix cap a la dona».

En paraules del batle, Joan Carles Verd, «és evident que aquest és un problema molt seriós que tenim com a societat. Des de les institucions hem de fer tot el possible per aportar els recursos necessaris de cara a frenar aquests comportaments violents. L'acte d'avui és una contribució per fer pedagogia i visibilitzar un problema greu que s'ha d'eradicar».

Manifest Moviment Feminista de Sencelles

«Les violències masclistes són un xacra social que, desgraciadament, ens acompanyen en el nostre dia a dia a la nostra societat. Davant aquesta situació, dones de Sencelles i altres indrets de les Illes vàrem començar a posar en marxa tot un seguit d’actes per fer visibles aquestes violències i conscienciar al nostre poble de la importància de canviar-les.

Les accions varen començar el 25N de fa tres anys amb una de les nostres primeres performance “El violador ets tu”... Després de l’impacte d’aquesta acció, se n’han fet moltes d’altres en les dates assenyalades del 25N i el 8M.

Les primeres centrades en visibilitzar les violències masclistes i les segones enfocades a reivindicar el paper de les dones que han estat silenciades o invisibilitzades al llarg de la història i en el nostre dia a dia per la influència del patriarcat. Però no en teníem prou amb aquests actes que encara que fonamentals eren puntuals i vàrem tenir la necessitat d’anar més enllà. Per això, ara fa mig any, un grup de dones sencelleres vàrem començar a fer assemblees i constituir el MFS amb l’objectiu de recollir les nostres inquietuds i posar en marxa altres accions que ens permetessin treballar la conscienciació i la visibilització de totes aquestes violències masclistes i fer accions per canviar. De les assemblees varen sorgir noves propostes, entre elles aquesta que s’ha materialitzat avui i que ens recorda la importància que les relacions en tots els àmbits de la nostra societat han de ser igualitàries, sanes i respectuoses i pretén demostrar el nostre compromís explícit per seguir treballant en aquesta línia, la de crear un municipi lliure de violències masclistes.

No voldríem acabar sense fer referència al minut de silenci que feim a la plaça cada vegada que hi ha un assassinat masclista i com, malauradament, des que hem començat a dur a terme aquesta actuació, ens hem hagut de concentrar cada setmana. Aquesta situació ens fa ser conscients ens dóna consciència de la importància de seguir fent feina i de dur a terme accions de sensibilització que consideram han de ser també impulsades pel nostre ajuntament.

Finalment, volem agrair la col·laboració de l'Ajuntament i de totes les persones que d’una manera o altra ens acompanyen en aquestes accions i convidar a totes les dones que ho desitgin a participar en les nostres assemblees».