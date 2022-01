El Bloc per Felanitx demana l'expropiació del castell de Santueri

El castell de Santueri és un dels tres castells roquers de Mallorca i està catalogat com a BIC (Bé d’Interès Cultural) des del 30 de novembre de 1993 pel Consell de Mallorca degut als seus valors històrics, patrimonials i paisatgístics.

Amb una presència humana documentada des de l'època de la prehistòria, al llarg dels segles Santueri ha tengut un paper rellevant en alguns episodis de caràcter bèl·lic de la nostra història; la Conquesta de Mallorca (1229) o durant la Germania (1521-1523) com punt de resistència i d'oposició al moviment agermanat. L'any 1811 va passar a mans d’un particular i, fins a dia d’avui, ha anat canviant de propietari i ha entrat en un procés de degradació i deixadesa quasi irreversible.

La legislatura 2007-2001, el Pacte de Progrés al Consell de Mallorca va demanar a la propietat que aquest important element patrimonial havia de romandre obert al públic i garantir-ne la conservació. Tot i que la propietat va dur a terme una sèrie d’actuacions de conservació, de dubtós rigor patrimonial, des del 2019 el castell ha estat tancat de nou al públic i no s’hi ha tornat fer cap tasca de conservació o millora en la instal·lació. «Aquesta deixadesa provoca la constant degradació del castell així com del seu entorn», denuncia el Bloc per Felanitx.

«La propietat ha tengut tant les oportunitats com el temps suficient per a dur a terme un pla de conservació però Santueri de cada vegada està més degradat», remarquen. Per això, el Bloc per Felanitx presentarà una moció al proper ple municipal per que aquest insti el Consell de Mallorca a expropiar el castell de Santueri. «Fet i fet, és un bé patrimonial d’interès cultural que pertany a tots els felanitxers i felanitxeres, així com també a tots els habitants de Mallorca, i que a dia d’avui ningú el pot gaudir», explica la formació.

Aquesta expropiació convertiria el castell en un bé públic, donaria visibilitat a una part amb molt de potencial per al municipi i esdevindria un motiu més per a visitar Felanitx. «A més, podria permetre que s’incorporés com a complement educatiu als instituts i les escoles per tal que tothom pugui conèixer la història del castell i del seu entorn, així com també contemplar el que en el passat va ser un important emplaçament defensiu situat a la serra de Llevant i específicament a Felanitx», conclou el Bloc.