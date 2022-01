Reiniciam Inca dona el sus a bescanviar els bons de descompte als establiments adherits a la campanya

Des de l'1 de gener, els inquers i les inqueres ja poden bescanviar els seus bons Reiniciam Inca. Aquesta campanya es va posar en marxa al desembre, per tal de donar suport al comerç i negocis locals, als quals l'Ajuntament d'Inca destina 498.000 euros en 33.200 bons de 15 euros de descompte.

Cada ciutadà podrà disposar d'un màxim de 4 bons de descompte, els quals pot utilitzar en una única compra o establiment, o aplicar-los en compres o establiments diferents sempre que la compra tingui un valor mínim de trenta euros per cada bon. «D'aquesta manera, volem contribuir a atenuar les pèrdues econòmiques i socials patides especialment per les petites empreses d'Inca i reactivar el teixit econòmic. El nostre objectiu, per tant, és garantir la sostenibilitat financera i al manteniment de l'activitat comercial i empresarial del nostre municipi», ha destacat el batle, Virgilio Moreno.

En total s'han adherit a la campanya 121 autònoms, microempreses i petites empreses, els quals cada un podrà disposar de 276 bons que es bescanviaran a la seva empresa. Però, per poder bescanviar els bons, els ciutadans s'han de dirigir a un d'aquests establiments amb el seu DNI ja podran aplicar el descompte de 15 euros en la compra.

El llistat de les empreses que participen en la campanya es pot consultar a la web de Reiniciam Inca.