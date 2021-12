L'Ajuntament de Manacor suspèn les festes de Sant Antoni

L'Ajuntament de Manacor ha informat, aquest divendres que, juntament amb el Patronat de Sant Antoni, han acordat suspendre tots els actes de les festes de Sant Antoni 2022 per l'evolució de la pandèmia.

En una nota de premsa, el Consistori ha explicat que amb les noves mesures implantades per part del Govern i que s'han publicat aquest matí en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) fan impossible la festa a Manacor.

Les noves mesures estableixen que en nivell d'alerta 3 o superior s'hauran d'establir controls d'aforament per a l'accés a tots els actes duts a terme en espais oberts o a l'aire lliure, com a revetlles, concerts, balls populars, sopars a l'aire lliure o similars associats a la celebració de festes populars.

A més, indica que si l'espai no té establert una capacitat màxima o aforament determinat, aquest ha de calcular-se tenint en compte la disponibilitat d'un mínim de quatre metres quadrats per persona. A més, prohibeixen específicament les fogueres, barbacoes i habilitació de zones destinades al consum d'aliments i begudes.

Segons l'Ajuntament, «els autèntics protagonistes de la festa de Sant Antoni són les persones que hi participen, no sols gaudint de la festa sinó també fent les fogueres, per la qual cosa també s'han d'evitar concentracions els dies abans de la festa». «Lamentant-ho molt, perquè és impossible fer-los com ens agradaria i per responsabilitat, se suspenen les festes de Sant Antoni 2022 a Manacor», han finalitzat.

Davant això, l'Ajuntament de Manacor i el Patronat de Sant Antoni han subratllat que mantenen l'esperança que en 2023 la festa podrà celebrar-se «amb l'alegria que mereix Manacor».