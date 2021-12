Cau el toro d'Algaida

El toro més famós de Mallorca ha caigut a terra. El culpable ha estat el vent extrem de la darrera setmana.

Concebuts originalment com grans tanques publicitàries de carretera per a promocionar el brandi d'Osborne i convertits en símbols d'espanyolisme, els toros-anunci situats als Països Catalans han estat pintats i enderrocats en diverses ocasions. No obstant això, aquesta vegada no formava part de cap acció reivindicativa i ha estat el vent qui ha tombat el darrer que quedava a Mallorca.

A Algaida, ubicat en la finca de Son Munar, fa anys que s'utilitza per a fer públic tot tipus de suports i denúncies polítiques i també propostes festives. Així, el toro ha estat a favor del referèndum, a favor de la llibertat, ha estat un toro LGTBI, un toro republicà espanyol, anticorrupció, antitaurí, antiPP, un toro comunista i fins i tot s'ha anunciat en ell la Mucada.

Aquí algunos ejemplos del toro de Algaida. Me acuerdo del revuelo cuando amaneció sin testículos. pic.twitter.com/W1IhUJCUYA — Cris Ojeda-Thies (@ojedathies) September 23, 2017

Davant la seva repressió judicial, la violència polícial i les seves lleis mordassa, la nostra solidaritat.#LlibrrtatPresosPolítics



(El toro d’osborne d’Algaida ahir 14 d’octubre, dia de la sentència del Tribunal Suprem contra els presos polítics catalans) pic.twitter.com/Fy6QABc9do — Pep Juárez (@juarez_pep) October 15, 2019

El toro de Osborne de Algaida, Mallorca. pic.twitter.com/89Keyb1VJr — NoAbrasPaz (@noabraspaz) June 6, 2017