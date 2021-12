Inca inicia una campanya de suport al comerç i negocis locals a la qual destinarà 498.000 €

L’Ajuntament d’Inca posa en marxa una campanya de suport al comerç i negocis locals i destinarà 498.000 € en 33.200 bons de 15 € de descompte. «Aquesta nova línia d’ajudes, emmarcada en el Pla Reinciam Inca, neix amb la finalitat de garantir la recuperació de la nostra economia. Aquesta inversió tendrà un efecte revitalitzador en el teixit productiu de la nostra ciutat», ha explicat el batle d’Inca, Virgilio Moreno, per tal de contribuir a atenuar les pèrdues econòmiques i socials patides especialment per les petites empreses d’Inca.

Aquest divendres s’inicia el període per què els establiments, comerços, negocis i petits empresaris d’Inca s’adhereixin a la campanya, el qual s’allargarà 15 dies. Poden participar tant persones autònomes com microempreses que desenvolupin la seva activitat a Inca i s’hagi vist greument afectada per la crisi sanitària de la Covid-19; entre els sectors afectats es troben la restauració i el comerç, entre molts altres.

Més endavant, de l’1 de gener al 28 de febrer els residents podran bescanviar els seus bons. Cada ciutadà pot accedir a un màxim de 4 bons de descompte que pot utilitzar a una única compra o establiment, o aplicar-los en compres o establiments adherits diferents, sempre que la compra tingui un valor mínim de trenta euros per cada bon. Cada bon de descompte té un valor de 15 €. Tots els tràmits per aconseguir els bons s’hauran de fer a través de la plataforma www.incaciutat.com/bonsreiniciaminca.