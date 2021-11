El Bloc per Felanitx denuncia les obres de restauració del moll de la Duana de Portocolom i demana la dimissió del director general de Ports

El Bloc per Felanitx ha demanat la dimissió del director general de Ports, Xavier Ramis, davant la imatge més que «evident» que les obres de restauració del moll de la Duana de Portocolom no són unes obres de restauració. El partit ha denunciat el fet que «bessó del moll ja no és de pedra sinó de formigó».

Segons han informat, Ports de les Illes Balears va anunciar just abans de començar les obres que se seguiria la tècnica tradicional de construcció, però ara l'agrupació de Felanitx considera que era «una mentida per calmar els ànims entre els veïns de Portocolom»; i que ara, amb les obres començades, «aquesta promesa ha quedat en no res». En aquest sentit, el Bloc per Felanitx també demana una «una revisió urgent del projecte».