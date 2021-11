La Mancomunitat del Pla adverteix dels problemes en l'aigua dels seus municipis i fa al·legacions per al Pla hidrològic 2022-2027

La Mancomunitat del Pla ha sol·licitat a la Direcció General de Recursos Hídrics, després d'avisar que alguns dels municipis que engloba pateixen problemes tant per la qualitat com per la quantitat d'aigua de la qual disposen, que el Pla hidrològic 2022-2027 inclogui l'execució de la Fase I i de la Fase II del projecte d'unificació de xarxes d'abastiment del Pla de Mallorca. A més d'explicar que l'aigua d'Ariany, Costitx, Lloret, Sineu i Vilafranca té una elevada concentració de nitrats i la de Montuïri sodi i clorurs, ha avaçat que, amb el temps, les localitats que no presentaven problemes, comencen a estar afectades.

Les accions que volen dur a terme, concretament, son construir un nou dipòsit regulador, de 6000 m³, i canalitzar l'aigua fins als dipòsits de distribució de Sineu i Montuïri; aquest primer rebria l'aigua de l'Agència Balear de l'Aigua (Abaqua). A més a més, en la segona fase, es canalitzaria l'aigua fins a Lloret i Costitx. La tercera fase, que ja seria al pla següent, contemplaria fer arribar aquesta aigua fins a Algaida, Pina, Porrers, Santa Eugènia i Vilafranca.