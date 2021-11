25N: Alcúdia ret homenatge a les dones que varen lluitar en la revolta de les Germanies i posa el focus en la interseccionalitat

L'Ajuntament d'Alcúdia ha organitzat per a la setmana següent, la qual engloba dijous 25 el Dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones, diferents actes per a aquesta commemoració. A més a més, l'artista Tres voltes rebel ha fet un disseny exclusiu per al municipi, titulat 'INTERSECCIONALITAT, hem après de les dones del passat'; d'aquesta manera volen retre homenatge a les dones que varen lluitar en la revolta de les Germanies, així com «posar el focus en la perspectiva de la interseccionalitat» per fer polítiques socials.

Els actes comencen aquest dilluns 22, amb la performance a càrrec de l'artista Marcos Torandell, qui farà una escultura sobre les violències masclistes en directe; el procés creatiu s'allargarà fins dia 27, mentre la gent podrà veure a Torandell treballar cada dia de 10 h a 13 h i de 15 h a 18 h. Dia 23, es projectarà la pel·lícula 'Te doy mis ojos', d'Isciar Bollaín, a les 10 h a l'Auditori d'Alcúdia; ia les 17.30 h, a les cases de Can Ramis, la fundació RANA farà una xerrada sobre sensibilització i prevenció de l'abús sexual infantil.

El dia clau, 25N, Maria Magdalena Julià, la comare de la UBS Es Safrà, llegirà un manifest, i també es farà una ofrena floral a les dones que han estat víctimes, al monòlit de Xué Saura; serà a les 11 ha la Porta des Moll, on també participarà la Coral de la Gent Gran d'Alcúdia. Aquest mateix dia, a les 16 h, hi haurà una mostra de Txikung i Tai-txi a càrrec de la Gent Gran d'Alcúdia, així com una trobada per escriure algun text per commemorar aquest dia, a les 17; tot a la seu de l'entitat.