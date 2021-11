La transició turística a les Illes Balears, a debat en el proper Dilluns de l'Obra

El proper dilluns, 22 de novembre, a les 20 h, l'OCB de Manacor i el Fòrum de la Societat Civil organitzen una conferència/debat sobre la transició turística a les Illes Balears.

Els ponents seran Margalida Ramis, del GOB i Celestí Alomar, del Col·lectiu Alternatives. El debat tendrà lloc a la sala La Fornal de Manacor, l'entrada és de franc i no cal inscripció prèvia.

Per a les Illes Balears, qualsevol reflexió sobre què cal fer ara, atès que l’emergència climàtica -i puntualment la Covid-19- ens interpel·la amb urgència, passa per replantejar el model turístic. Parlam de la indústria que ha protagonitzat la vida econòmica i fins i tot social en les darreres dècades i que ha permès uns certs nivells de benestar per a la majoria de la població. Aquesta indústria també ha generat molts desequilibris, tant de tipus econòmic com ecològic i social, que han estat àmpliament analitzats. La pandèmia ha deixat en evidència que jugar-nos tot a una sola carta, la del turisme, no és una aposta que ens garanteixi un futur segur, sinó ben al contrari: ens fa estar pendents d’un fil extremadament sensible a factors externs i amb dramàtiques conseqüències.

Per tant, d’aquí la pertinència de plantejar-se des del Fòrum, «de forma seriosa i urgent, com reconvertir el turisme per assegurar un futur amb benestar social per a la majoria de la població».