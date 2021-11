Santanyí activa un any més la campanya 'Cap infant sense jugueta'

L'Ajuntament de Santanyí ha presentat un any més la campanya 'Cap infant sense jugueta', amb l'objectiu que «cap nin o nina del terme municipal de Santanyí es quedi sense la il·lusió de tenir un regal aquestes pròximes festes», ha explicat el primer tinent de batlessa, Joan Gaspar Aguiló. Després de com va anar l'edició de l'any passat, enguany també es recolliran juguetes noves, a més de les que no s'utilitzin.

Els darrers anys la campanya ha estat un «èxit», pel nombre de donacions, el qual ha anat augmentant. Esperen, «que es torni a repetir l'èxit, ja que es varen recollir 800 juguetes», ha explicat la batlessa del municipi, Maria Pons.

Els diferents punts de recollida seran l'Ajuntament de Santanyí, l'Oficina de Turisme de Cala d'Or, l'oficina municipal de s'Alqueria Blanca i el Saló Parroquial de Calonge. Com que consideren important que els infants no perdin la il·lusió durant l'any, moltes de les juguetes s'aniran repartint també a aniversaris i altres festes. Un any més, la campanya es fa amb la col·laboració de Càritas Mallorca.