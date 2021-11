El Vacubús s'instal·la a Inca per a vaccinar durant les festes del Dijous Bo

El Vacubús arriba aquest dimarts a Inca per a administrar vaccins contra la Covid-19 durant la setmana del Dijous Bo. El vehicle s'instal·larà a la plaça de l'Orgue i estarà operatiu de les 8 a les 18 hores fins a dijous que ve, per a tothom que vulgui ser vaccinat sense cita. El bus comptarà amb una infermera i una tècnica en cures auxiliars d'infermeria d'Atenció Primària de Mallorca i un auxiliar de serveis de GSAIB.

El Vacubús arriba a la capital del Raiguer després d’haver estat a l'Estació Intermodal de Palma, on 425 persones varen rebre la primera dosi contra la Covid-19 en els deu dies en què el vehicle hi va estar instal·lat.

L'objectiu de Salut és incrementar el percentatge de vaccinació entre la població i posar a l'abast dels ciutadans totes les facilitats per a rebre el vaccí. És una mesura més per a avançar en la vaccinació, en la línia d'altres accions com la vaccinació a la UIB cada dimecres o la campanya de vaccinació de la població estrangera resident a les Illes Balears. Actualment, l'índex de vaccinació a les Illes Balears ha assolit el 82,5% de població amb la pauta completa.