L'STEI denuncia l'endarreriment de les obres del CEIP Nou d'Inca

L'STEI Intersindical ha denunciat els endarreriments de les obres del CEIP Nou d'Inca i se suma al malestar de la comunitat educativa de la ciutat, acusant l'Administració d'«incomplir promeses» que havia fet. Les associacions de famílies del CEIP Ponent, Miquel Duran i Saurina i Llevant han convocat una marxa reivindicativa per aquest diumenge, la qual té el «suport» del sindicat.

La «situació és insostenible», ha declarat el sindicat, sabent que el CEIP Ponent és una escola pensada per a 450 alumnes, i actualment n'acull fins a 700. És per això que des de l'STEI reclamen a les administracions responsables una «solució urgent». Consideren que aquesta infraestructura és «necessària» per tal de poder gaudir d'una educació de qualitat i d'uns equipaments en les millors condicions. A més a més, etiqueten «d'inacceptable» el discurs de la Conselleria davant l'«increment significatiu d'alumnes amb necessitats de suport educatiu i ràtios elevades», dient que «si l'any passat varen poder passar el curs, enguany també ho poden fer».