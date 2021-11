Terraferida alerta que Santa Maria podria aprovar una nova urbanització per a més de 1.000 habitants

L'entitat ecologista Terraferida ha alertat que aquest dimarts l'Ajuntament de Santa Maria podria aprovar una nova urbanització per a més de 1.000 habitants. «Hi ha un plenari molt important a Santa Maria que podria desembocar en un creixement urbanístic exagerat. Es tracta de la modificació de dos falsos urbans: El que va de Son Dolç a sa Vileta ('es vial'), i el que va de la Voltadora fins al nucli urbà, a Can Andria. Es tracta dels projectes urbanístics més grans fins ara de la història del nucli de Santa Maria i que tendran un impacte més gran sobre la fesomia, les dimensions i la vida del poble», han explicat.

Aquests terrenys ja podien haver estat reclassificats a sòl rústic fa alguns anys, però l'Ajuntament vol mantenir-los en la seva major part com a urbans. Tot i que es resta molta edificabilitat respecte a la normativa vigent, l'Ajuntament «s'ha entestat en facilitar la seva urbanització definitiva en comptes de reclassificar com a rústic», ha remarcat Terraferida.

Tot i tractar-se de terrenys periurbans d'un valor relatiu, una vegada edificats faran augmentar significativament la població de Santa Maria, al voltant del 15% o més, amb la corresponent demanda d'aigua, energia, places escolars, atenció sanitària i altres serveis i generant noves fonts de residus, mobilitat i gasos d'efecte hivernacle. «Tot plegat a un poble que ha crescut exageradament els darrers 20 anys i que té l'oportunitat de frenar aquest creixement avui mateix», alerta l'entitat.

A més, remarquen que tot i que la nova proposta és menys impactant que la inicial, mantenir aquests falsos urbans suposa un creixement de més de 1.000 nous habitants, quan Santa Maria en té actualment prop de 7.500, 6.000 dels quals al nucli urbà. Així doncs, Santa Maria podria perdre una oportunitat històrica pel fet que la Llei d'urbanisme (LUIB) i el Decret Llei 9/2020 preveuen explícitament la possibilitat de reclassificar com a sòl rústic aquests terrenys sense indemnització.

«L'únic vot contrari anunciat per ara, serà el del regidor d'Alternativa, que ja ha dit que hi votarà en contra perquè troba que s'haurien de protegir els terrenys i reclassificar a rústic. Demanam a l'Ajuntament de Santa Maria i al Consell Insular que no facilitin la urbanització d'aquests terrenys i que es facin les passes necessàries per reclassificar aquests sectors com a sòl rústic», han conclòs.