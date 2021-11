El PSOE de Felanitx denuncia «el flagrant cas de nepotisme de Catalina Soler» i demana la seva dimissió, la del batle i la del regidor trànsfuga

El PSIB-PSOE de Felanitx denuncia «el flagrant cas de nepotisme succeït a l'Ajuntament i protagonitzat per Catalina Soler», segons una informació publicada aquest dissabte al 'Diario de Mallorca' i que afectaria personalment la tinent de batle i regidora de Recursos Humans del municipi, Catalina Soler.

A més, a més, els membres del partit demanen la dimissió del batle Montserrat, la de la mateixa Catalina Soler i la del regidor trànsfuga per «fabricar una plaça a mida perquè Soler pugui col·locar el seu marit».

Així, el partit ha demanat als tres membres de l'equip de Govern, format pel PP, El Pi i el regidor trànsfuga, que «dimiteixin si encara els queda una mica de dignitat i demanin perdó als felanitxers i felanitxeres per prendre'ls el pèl i falsejar un procés públic de selecció».

Per contra, «si no es dignen a dimitir immediatament», els socialistes esperen que en el plenari de dilluns «donin totes les explicacions que els felanitxers i felanitxeres es mereixen».

L'agrupació local també ha criticat «la falta d'ètica, d'estètica i d'escrúpols» de Soler per «no dissimular gens ni mica i maniobrar per beneficiar el seu marit a costa d'enganyar els felanitxers i felanitxeres als quals, a més, aquesta plaça que el poble no necessita i que està feta a mida per pagar els favors del PP els costarà més de 2.500 euros mensuals».

«Aquest és el preu que ha hagut de pagar el batle per conservar la cadira dos anys més i mantenir el suport del PP», han denunciat, asseverant que «això demostra que els favors es paguen, sobretot si pactes amb el PP».