Acaben les obres de demolició de la infraestructura del peatge del túnel de Sóller

Aquest dimarts, 2 de novembre, el conseller de Mobilitat i Infraestructures del Consell, Iván Sevillano, ha inaugurat el final de les obres de demolició de la infraestructura del peatge del túnel de Sóller. Així, s'ha volgut posar fi a «l’estigma d'aquesta obra que tristament es continuava vinculant amb el cas de corrupció que va envoltar el procés de construcció», ha dit el conseller.

Les obres d'eliminació de les cabines i màquines de peatge, que es trobaven en desús des de desembre de 2017, varen començar el passat 22 de juny. Des que acabà la concessió, el túnel era gratuït, i la instal·lació sols era un obstacle a la lliure circulació de vehicles. Aquesta acció servirà per a «retornar el túnel als mallorquins i, sobretot, als habitants de la vall de Sóller i Bunyola, per qui aquesta via era una necessitat», ha afegit el Sevillano.

Tot i que, amb el desmantellament de la instal·lació, es mantengui la zona d'explotació i el manteniment de l'edifici de control de l’estructura, l'objectiu ha estat reordenar l'espai i evitar accidents per impactes de vehicles contra instal·lacions, voreres i illetes.