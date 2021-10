L'Ajuntament de Manacor reubicarà el mercat setmanal dels dilluns a la zona de vianants del centre

L'Ajuntament de Manacor fa feina per canviar la ubicació del mercat setmanal dels dilluns. El canvi, segons han explicat, respon a la necessitat d'apostar per la qualitat i s'inspira en el model de mercats municipals d'altres localitats que també s'integren en la trama comercial dels centres per a vianants, com el de Santanyí.

A partir del mes de gener de 2022, les parades es continuaran col·locant a la plaça Ramon Llull, però en comptes de pujar pel carrer d'Antoni Galmés Folklorista, seguirà pel carrer d'en Jaume Domenge, arribarà a la plaça de les Verdures, continuarà pel carrer del Mercadal, voltarà pel carrer d'en Bosch fins a la plaça Weyler, seguirà fins a la plaça de l'arquitecte Bennàssar (plaça de la Rectoria) i la plaça del rector Rubí (el Palau) fins al portal major de l'església dels Dolors.

D'aquesta manera, es pretén que les parades del mercat setmanal s'instal·lin totes a la zona per a vianants, de manera que les parades convencionals continuaran ubicades a la plaça Ramon Llull, les parades de productes d'alimentació es concentraran a la plaça de les Verdures, les parades artesanes es col·locaran a la zona per a vianants i les parades de plantes es repartiran arreu de l'itinerari. De moment, els operaris municipals ja han començat les tasques de marcatge i delimitació de l'espai on es col·locaran les parades a partir del gener.

El batle de Manacor, Miquel Oliver, i la delegada de Promoció Econòmica i responsable dels mercats, Cristina Capó, s'han reunit aquesta setmana amb els comerciants dels carrers afectats per aquests canvis i la proposta s'ha rebut de manera satisfactòria. Des de l'Ajuntament s'ha sol·licitat la col·laboració dels comerciants perquè la iniciativa pugui tirar endavant i se'ls ha convidat a què també treguin productes o reclams davant els seus establiments, en definitiva, «contribuir a fer ambient» i que el mercat sigui continu.

Així mateix, l'equip de govern fa feina en l'elaboració d'una nova normativa per unificar els criteris estètics de les parades dels mercats setmanals del municipi i, així, contribuir a avançar cap a la qualitat. «Aquest canvi suposa fer una passa endavant pel que fa a la qualitat del mercat, contribuir a potenciar la plaça de les Verdures com a punt neuràlgic comercial i convidar gent d'arreu que vengui fins a Manacor per visitar el nostre mercat i el nostre comerç local», ha assegurat la delegada de Promoció Econòmica, Cristina Capó. «Apostam per un comerç de qualitat que beneficiï el comerç local de Manacor», explica el batle de Manacor, Miquel Oliver.

L'Ajuntament de Manacor també s'ha reunit amb artesans d'arreu de l'illa i els ha convidat a què instal·lin les seves parades al mercat amb l'objectiu de presentar una oferta més variada i local. Pel que fa a les peticions dels comerciants del centre, l'Ajuntament reforçarà la presència policial al mercat gràcies als Agents Covid que s'incorporaran a partir del mes de gener, prestarà especial atenció en la neteja i vetllarà perquè les parades ocupin els llocs assignats.