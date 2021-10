El Pi de Llucmajor presenta l'equip que liderarà el seu comitè local

El Pi-Llucmajor ha presentat aquest divendres l'equip que liderarà el comitè local en un acte a la seu de l'agrupació en el qual hi van assistir diferents càrrecs del partit.

El comitè està integrat per Miquel Font com a president, Laura Segura com a secretària, Ferran Fuster com a tresorer, i els vocals Marga Sastre, Gabi Ferrer, Marga Vinuesa i Bernadí Vivies, qui és el regidor de l'àrea de Manteniment Urbà i Entorn de Llucmajor.

El president del comitè ha remarcat la importància d'aquest projecte per a les Balears. «Som un partit que defensa els interessos de les nostres illes sense esperar les ordres d'un partit estatal. Defensam els nostres costums i totes les persones que viuen a les Balears».

Font també ha volgut mostrar l'agraïment al seu equip. «Gràcies per la confiança que se m'ha donat. Un dels punts més importants per a mi són les persones que integren aquesta formació i hi treballen cada dia».

Font també ha manifestat la il·lusió de seguir treballant en aquest projecte i ha anunciat que es faran «reunions amb membres del comitè, de forma regular, per posar en comú idees amb l'objectiu de millorar Llucmajor. És important la feina en equip».