L’Ajuntament de Manacor aposta per la reobertura de l'escorxador municipal

L’Ajuntament de Manacor ha fet una inversió directa de més de mig milió d’euros pel condicionament de l’escorxador municipal, tancat el 2019 només un any després d’haver reprès l’activitat. Aquestes inversions formen part d’un pla global per a la reobertura de la instal·lació comarcal. Les inversions fetes s’han orientat a l’adequació de la infraestructura.

L’Ajuntament ha instal·lat el circuit d’aigua calenta als abeuradors i una etiquetadora a l’equip de pesatge, s’han muntat nous abeuradors als corrals, s’han pintat diverses àrees de l’interior de la instal·lació, s’han fet reparacions als banys i a l’entrada, s’han adequat les habitacions de pells i de residus, s’ha adquirit un esteriomocroscopi, s’ha adequat el sostre de les dependències veterinàries, s’ha fet la instal·lació contraincendis, s’han reparat i adquirit nous slats i barreres dels corrals, a més d’una neteja profunda de tot l’edifici i dels exteriors i la substitució de les teulades dels corrals i de la nau principal de sacrifici.

Una vegada fetes totes aquestes inversions, s’han esmenat la majoria de les deficiències detectades per Sanitat, i només queda pendent la substitució del terra de la zona de sacrifici. Així, s’han millorat les estructures metàl·liques dels corrals, la coberta d’estabulació de porcelles, mens i bous, la coberta del laboratori i zona veterinària, s’ha instal·lat subministrament d’aigua al rentabótes de la zona d’accés de porcí, i s’ha deixat un pas més ample als corrals, d’acord amb les noves mesures sanitàries.

L’Ajuntament de Manacor aposta per la reobertura de l’escorxador i treballa perquè la seva explotació sigui treta a licitació mitjançant una concessió de serveis acompanyat d’una subvenció per a acabar de fer totes les inversions necessàries per al seu correcte funcionament. Es tracta d’una aposta clara de l’Ajuntament per a donar suport al sector primari i a la indústria càrnia de proximitat, el que implica també fer passes cap a la sobirania alimentària i el consum de productes de quilòmetre zero.

«L’Ajuntament considera que la fórmula d’acompanyar la concessió amb una subvenció és la més adequada, ja que l’empresa privada podrà adaptar-se més ràpidament als terminis que marca la legislació», ha explicat la delegada responsable de l’escorxador, Cristina Capó.

L’equip de govern, encapçalat pel batle de Manacor i de la delegada de l’Escorxador, va organitzar la setmana passada una visita amb el Director General d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, Fernando Fernández, els portaveus dels grups municipals de l’oposició i els sindicats agraris. A la vista, l’equip de govern va manifestar la seva intenció de reobrir l’escorxador i comptar amb el suport econòmic del Govern, ja que és un servei no només municipal. «Per la seva ubicació geogràfica i les característiques de la infraestructura, l’escorxador de Manacor podria ser el referent a Mallorca», ha manifestat Capó.