El GOB adverteix de l'incompliment del pla urbanístic de Pollença en les obres de l'Hotel Formentor

El Grup d'Ornitològic Balear (GOB) ha advertit que les obres de l'Hotel Formentor estan generant diversos incompliments del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) de Pollença.

L'entitat ecologista ha lamentat que el Consistori no hagi facilitat encara set documents sobre llicències de segregació i obres concedides a l'empresa propietària de l'establiment hoteler per a comprovar si els treballs estan respectant la normativa vigent.

En tot cas, segons el GOB, ja es poden constatar cessions de vials, zones verdes i altres espais que no són els que figuren en el PGOU pel que, per a l'entitat, «s'està donant un incompliment greu del pla urbanístic així com de la legalitat de les llicències concedides».

Segons el GOB, a simple vista són observables «innombrables incompliments molt greus» com la retenció per part de la propietat de l'hotel de l'aparcament i la seva explotació, quan la seva cessió incondicional i sense càrregues era una obligació per a l'obtenció de la llicència.

El GOB ha lamentat que «la majoria municipal toleri aquesta greu irregularitat».

Igualment, l'entitat ha assenyalat com un altre incompliment el tancament per a l'ús públic de vials per a vianants que s'havien de cedir segons el PGOU vigent i que ara es troben tancats.

L'organització ha expressat la seva sospita que no s'hagin cedit realment sinó que s'hagin intercanviat per altres terrenys a conveniència de la propietat de l'hotel.