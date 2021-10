Son Bonet Pulmó Verd i Iniciatives del Mediterrani treballaran conjuntament per la creació d’un bosc urbà a Son Bonet

Iniciatives del Mediterrani s'ha convertit en un gran aliat de Son Bonet Pulmó Verd. El seu president, Jaume Garau, ha fet arribar l’adhesió de l’entitat a les reivindicacions de la plataforma ciutadana.

La fundació Iniciatives del Mediterrani és una ONG independent, que treballa en favor de la responsabilitat ambiental, cultural i econòmica de les Illes. Aquesta entitat està impulsant diferents accions per a poder fer una deteccions de les diferents problemàtiques que ens afecten, així com una recerca de solucions per poder fer unes illes més equilibrades.

El punt de trobada: un bosc urbà

Les dues entitats han iniciat un diàleg per a poder valorar diferents opcions i alternatives per a poder treballar en favor d’una alternativa ambientalment sostenible i respectuosa amb l’entorn sociocultural de Marratxí. Cal dir que una de les línies prioritàries des de la plataforma Son Bonet Pulmó Verd és la «realització diferents informes tècnics i projectes que posin damunt la taula de manera objectiva, científica i veraç la viabilitat d’un pulmó verd, com a espai embornal de diòxid de carboni i per tant un element a tenir en compte en la lluita contra el canvi climàtic».

La mobilització ciutadana d’entitats i plataformes de Marratxí, ha aconseguit en poc menys de vuit mesos que la seva campanya per a aconseguir que la zona de Son Bonet es regeneri per a crear un bosc urbà o pulmó verd una allau de suports de diferents entitats. Entre aquestes entitats podem trobar des de grups ecologistes com el GOB, Terraferida, Amics de la Terra, Amics de la Vall de Coanegra a altres entitats com ATTAC, Jubilats per Mallorca, o moviments com Fridays For Future, entre molts altres.