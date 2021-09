MÉS per Llucmajor renova la seva executiva per a «afrontar amb il·lusió» el camí cap a les eleccions municipals de 2023

MÉS per Llucmajor ha renovat la seva executiva per a «afrontar amb il·lusió» el camí cap a les eleccions municipals de 2023, segons ha informat la formació aquest dissabte.

L'Assemblea General de MÉS per Llucmajor, celebrada aquest passat divendres a la nit, ha estat l'espai on s'han triat als integrants de la nova executiva del partit en el municipi.

En aquesta línia, cal destacar que l'actual portaveu de MÉS per Llucmajor a l'Ajuntament, Maria Barceló; el regidor Miquel Serra, i l'exbatle Jaume Tomàs, són les úniques persones que segueixen de l'executiva anterior.

Així, la nova Executiva de MÉS per Llucmajor està formada per Maria Barceló Calviño (coordinadora), Antoni Barceló Riera (vocal), M. Francina Crespí Vidal (vocal), Marina Ferre Valverde (secretària de comunicació), Sebastià Maimó Puig (secretari de finances), Miquel Serra Teruel (secretari d'organització), Jaume Tomàs Oliver (vocal), Antoni Tomàs Cebrián (vocal) i Maria de Mar Vanrell Bosch (vocal).

La nova Executiva té diversos objectius. D'una banda, millorar l'acció política per a mantenir l'oposició «activa, ferma i propositiva» feta en la primera meitat de la legislatura i lluitar des de l'Ajuntament i des del carrer per a tombar els valors i polítiques conservadores-neoliberals. Per un altre, recollir i formular propostes, mocions i preguntes destinades a defensar l'ideari del partit (polítiques socials, ecologisme, sobiranisme i feminisme) dins de l'Ajuntament.

També, la nova Executiva continuarà fiscalitzant l'estat «preocupant» en què es troba l'Equip de Govern, «que exhibeix contínuament unes fissures que afecten les tasques diàries en el municipi» i l'execució dels projectes «en un moment en què precisament les institucions haurien de mostrar valentia i diligència, fet que contrasta amb la paràlisi actual». A l'acte hi van assistir representants de l'Executiva de MÉS per Mallorca, Aina Sastre, Joan Mas i Mateu Matas.