Ha mort l’escriptor Ngũgĩ wa Thiong’o, llegenda de les lletres africanes i lluitador anticolonial

Ngũgĩ wa Thiong’o, un dels noms més influents de la literatura africana del segle XX i començament del XXI, llegenda de les lletres africanes, lluitador anticolonial i etern aspirant al Premi Nobel, ha mort als 87 anys d’edat als Estat Units on hi residia com a exiliat.

Va néixer a Kenya el 1938, en el si d’una família de pagesos. Durant la infància i l’adolescència, va viure sota el domini colonial britànic fins a la revolta de l’Exèrcit de la Terra i la Llibertat (1952-1962), que va portar a la independència del país. Quan ingressa en la comunitat universitària, Ngũgĩ inicia una sèrie de reflexions sobre la concepció acadèmica de les cultures i literatures d’Àfrica. Aquests plantejaments són la base de moltes teories postcolonials, que amb el temps van contribuir a realçar la personalitat cultural pròpia dels territoris africans després del colonialisme europeu. Les seves obres van anar centrant cada vegada més l’atenció en els problemes polítics, culturals i socials de Kenya, raó per la qual va patir persecució política dins i fora del país (va estar exiliat des del 1982 fins al 2002). A més, a partir del 1981 prioritza el kikuiu, la seva llengua materna, enfront de l’anglès com a llengua de creació literària. Ngũgĩ era professor d’Anglès i de Literatura Comparada a la Universitat de Califòrnia a Irvine. Té deu títols de doctorat (un dels quals honoris causa) atorgats per universitats de tot el món, a més d’altres reconeixements acadèmics i honorífics. Continua escrivint i participant activament en les esferes culturals i acadèmiques de tot el món; tota la seva obra segueix generant debat i activitat intel·lectual, i ha estat traduïda a més de trenta llengües. El 2022, a més, ha estat guardonat amb el Premi PEN/Nabokov or Achievement in International Literature. En català té publicats ‘Lluitar amb el diable’, les seves memòries de la presó, i la trilogia de les memòries de la seva vida: ‘Somnis en temps de guerra’, ‘A la Casa de l’Intèrpret’ i ‘Neix un teixidor de somnis’. També els assajos ‘Desplaçar el centre’ i ‘Descolonitzar la ment’, que són la base del seu pensament, i el conte il·lustrat ‘La revolució vertical’.