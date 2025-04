Pere Sampol, d'«és que és es colmo» a «Espanya no té remei»

Pere Sampol i Mas ha estat un animal polític, excel·lent orador, ràpid i recurrent polemista i bon gestor quan va exercir tasques de Govern.

Algunes de les seves frases i proclames han passat a l'univers col·lectiu. De manera molt especial la mítica «és que és es colmo!»

Sampol la va pronunciar durant la seva intervenció a la comissió parlamentària del cas Rasputin, durant el qual va dir l'expressió «és que és es colmo». La intervenció es faria coneguda en ser utilitzada com un dels gags recurrents del programa APM (Alguna pregunta més?) de TV3.

Durant aquesta comissió, Pere Sampol va pronunciar la seva famosa frase, que esdevindria una frase històrica: «Vostès han anat de putes amb els doblers del poble i encara venen aquí a renyar els diputats que li fan preguntes. És que és el colmo!, és que és el colmo, això!». Tot i que al Diari de Sessions del Parlament apareix traduïa la paraula 'colmo' com a 'súmmum'.

En la seva etapa com a senadao, va arribar a la conclusió que «Espanya no té remei» i va titular així el llibre que recull les intervencions i alguns articles d'opinió. En el volum, tracta amb una gran dosi de pedagogia i també d'ironia les diverses qüestions polítiques i és un crit de denúncia d'una marginació històrica, d'una explotació dels recursos econòmics generats a les nostres Illes, d'una autèntica colonització econòmica i cultural; però també volen ser una crítica a un model d'estat uniformitzador que no veu en la diversitat una riquesa que cal protegir, sinó una amenaça que cal combatre.