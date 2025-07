Marilles demana ampliar la zona protegida a la reserva dels Freus d’Eivissa i Formentera

El Govern ha anunciat l’ampliació de la reserva marina d’interès pesquer dels Freus d’Eivissa i Formentera. Aquesta és una decisió que des de Marilles consideren positiva, i per això, animen a l’Executiu a anar més enllà i avançar en les seves tasques pendents. Des de la fundació afirmen que «cal aprofitar per ampliar també la zona de protecció estricta d’aquesta reserva, és a dir, l’àrea on la pesca està totalment prohibida. Aquesta mesura, acompanyada d’una bona gestió participativa de tots els actors implicats, ajudaria a recuperar les poblacions de peixos i la biodiversitat d’aquest espai marí protegit creat l’any 1999».

Les dades que el Govern ha fet públiques demostren els beneficis de la protecció estricta. La zona de reserva integral d’aquesta reserva té entre 3 i 4 vegades més peix que a fora de la reserva i molt més que a la part de la reserva on sí que es pesca. També mostren que a la reserva integral hi ha quasi el doble de diversitat que fora de la reserva. Tot això evidencia la necessitat d’ampliar les reserves integrals no tan sols en aquesta reserva sinó també arreu de les Balears.

Aniol Esteban, director de la Fundació Marilles: «L’ampliació de la reserva marina dels Freus d’Eivissa i Formentera és una bona notícia, però no ens podem quedar en la quantitat. Cal mirar també la qualitat. L'evidència científica i els mateixos estudis del Govern demostren que les zones integrals estrictament protegides són les més productives, multiplicant el recurs i la diversitat molt per sobre de les zones dins la reserva on es pesca i fora de la reserva. Amb l’ampliació d’aquesta reserva, el Govern té l’oportunitat d’ampliar també la zona estrictament protegida en aquesta i altres reserves. Crear més reserves integrals és l’eina més efectiva per recuperar la vida de la mar Balear i fer front a les incerteses de l’escalfament global que patim».