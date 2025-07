El municipi de Capdepera, sota escrutini per presumpta ocultació urbanística a sa Pedruscada

L’Ajuntament de Capdepera podria haver incorregut en irregularitats greus en la tramitació urbanística de la UA-11 sa Pedruscada, segons revela una anàlisi detallada dels expedients municipals i les actuacions posteriors. Així ho ha explicat el GOB Mallorca aquest dimarts.

Els fets es remunten al 6 de setembre de 2022, quan la Junta de Govern Local (JGL) va aprovar definitivament la delimitació de la UA-11 basant-se en un projecte de 2013 redactat per l’arquitecte Mateu Carrió. Aquest projecte, però, mai no es va arribar a aprovar definitivament en el seu moment i no és el que finalment es pretén executar.

En realitat, el projecte real que es vol dur a terme, impulsat per la promotora Residencial Vista Alegre SAU, preveu la construcció de fins a 78 habitatges i ja va ser presentat el 13 de setembre de 2022. Aquest projecte inclou un projecte de reparcel·lació i dotació de serveis elaborat per l’enginyeria QNAT, que no va ser esmentat en cap dels acords inicials ni comunicacions oficials.

Malgrat els advertiments del Consell Insular de Mallorca, que va assenyalar diverses deficiències legals —incloent la falta de competència de la JGL per aprovar definitivament la delimitació i la manca de publicació adequada—, l’Ajuntament va optar per convalidar retroactivament l’acord de la JGL, evitant així una nova aprovació oficial en el Ple.

«Aquesta maniobra va permetre que la tramitació continuàs el seu curs sense fer pública la intenció real: una transformació urbanística massiva que no coincideix amb el projecte original de Mateu Carrió. De fet, el document denuncia que el projecte executiu real es va ocultar deliberadament en les comunicacions al Consell i al Registre d’Urbanisme de les Illes Balears», assenyala el GOB.

Per a l'entitat, aquest cas «planteja seriosos dubtes sobre la transparència administrativa, la legalitat del procediment i les veritables intencions darrere de la tramitació urbanística de la UA-11». Per això, demana explicacions públiques i una revisió del procediment per part de les institucions competents.