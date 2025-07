El Govern allibera tres milanes a una finca de Campos

La presidenta del Govern, Margalida Prohens, acompanyada del conseller Joan Simonet, ha participat aquest dilluns 14 de juliol en l’alliberament de tres milanes (Milvus milvus) recuperades al Centre de Recuperació de Fauna Silvestre de Mallorca del COFIB. En l’acte, que s’ha fet a una finca de Campos, propietat de la vaqueria de Son Carbó, s’han amollat dos exemplars adults trobats a safareigs, que presentaven símptomes d’ofegament, i un poll nascut enguany i que va ingressar per inanició al Centre de Recuperació de Fauna Silvestre.

Espècie catalogada en perill d’extinció

La milana és una espècie catalogada en perill d’extinció pel Reial decret 139/2011, de 4 de febrer, per al desenvolupament de la llista d’espècies silvestres en règim de protecció especial i del catàleg espanyol d’espècies amenaçades, fet que implica que les administracions n’han de garantir la conservació i n’han de promoure la recuperació.

Alliberament de les tres milanes

Prohens ha destacat la importància de conscienciar la població sobre la protecció del medi natural i de les espècies que hi habiten, com són les milanes: «És vital per a l’espècie la detecció precoç de qualsevol milana amb un comportament anormal, algun problema visible, ferides o sospites de malalties. En cas que es detecti alguna d’aquestes causes, s’ha d’avisar immediatament l’112, el Servei de Protecció d’Espècies del Govern o el COFIB, per activar els protocols d’atenció i, si escau, de rescat», ha manifestat la presidenta.

Simonet ha ressaltat l’important paper que tenen aquestes espècies carronyaires en el manteniment sanitari dels ecosistemes, retirant animals ferits, malalts o directament carronyes, que són la base de la seva alimentació. «En l’actualitat, observam que aquesta espècie s’està movent a zones a les quals era quasi impensable que poguessin arribar anys enrere. La feina i la conscienciació de tots els col·lectius implicats en la seva conservació han fet que disminueixin considerablement els episodis d’enverinament, de trets i electrocucions i que, per tant, aquesta espècie pugui recolonitzar les seves àrees de distribució històriques», ha subratllat el conseller.

A més de Prohens i Simonet, a l’alliberament també hi ha assistit la batlessa de Campos, Francisca Porquer; la directora general de Medi Natural i Gestió forestal, Anna Torres; el president de la Fundació Natura Parc, Toni Mas; personal del COFIB i agents de Medi Ambient.