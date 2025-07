«Perquè ja n’hi ha prou!», la Plataforma per la Memòria Democràtica dona suport a la concentració del 7 de juliol

La Plataforma per la Memòria Democràtica, que agrupa més de 50 entitats i organitzacions en defensa dels drets de les víctimes de la Guerra Civil i el franquisme, dona suport a la concentració del pròxim dilluns 7 de juliol en defensa del Territori organitzada pel GOB i per la Federació d’Associacions de Veïns de Palma.

«L’agressió que volen perpetrar el PP i Vox en el ple del dilluns que ve és un atac al Medi Ambient, al dret a l’habitatge, a la convivència i a la qualitat de vida de la ciutadania de les Illes Balears. És una aposta per un Urbanisme més salvatge i per més saturació turística. És una agressió que s’afegeix a les que ja estan duent a terme contra la Memòria Democràtica –amb el nou anunci de derogació de la Llei de Memòria Democràtica-, contra el dret a l’habitatge, contra la llengua catalana i contra l’educació pública», expliquen des de Plataforma per la Memòria Democràtica.

És per això que la Plataforma fa una crida a tots els seus membres i a tota la ciutadania a concentrar-se el dilluns 7 de juliol a les 11.00 h a la porta del Parlament, per dir prou als atacs a les llibertats i als drets democràtics.