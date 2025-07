L'IMEDEA fa 30 anys i commemora la seva trajectòria com a centre de referència internacional en recerca marina, canvi climàtic i sostenibilitat ambiental

L'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA, centre mixt del CSIC, i la Universitat de les Illes Balears - UIB), arriba enguany al 30è aniversari com a referent internacional en recerca marina, canvi climàtic i sostenibilitat ambiental.

L'acte institucional, celebrat a la seu de l'IMEDEA, a Esporles, ha reunit representants d'institucions científiques i administratives, personal investigador i entitats col·laboradores per celebrar tres dècades de ciència d'excel·lència i compromís amb la Mediterrània.

Han intervingut el delegat del Govern espanyol a les Illes Balears, Alfonso Rodríguez Bada, qui ha centrat la intervenció en una reflexió sobre la fragilitat del nostre territori i en la importància de la ciència per a protegir-ne la biodiversitat i l’entorn; el conseller d'Educació i Universitats del Govern, Antoni Vera, el qual ha destacat la contribució essencial de l’IMEDEA amb la seva ciència feta amb rigor, visió i responsabilitat, des de les Illes Balears cap al món. Per la seva part, la presidenta del Consell Superior de Recerques Científiques (CSIC), Eloísa del Pino Matute, ha destacat la importància del segell d'excel·lència María de Maeztu del centre, un guardó difícil d'obtenir, i n’ha felicitat els investigadors pel seu esforç. El rector de la Universitat de les Illes Balears, Jaume Carot, també ha felicitat el centre per la seva trajectòria llarga i prolífica.

Com a obertura de l'acte, el director de l’IMEDEA, Alejandro Orfila Föster, ha valorat la trajectòria del centre, el paper de totes les persones que hi han treballat al llarg d'aquests 30 anys, i n’ha destacat l’aportació que han fet com a part de l'herència viva de l'institut.

Durant la jornada s'han repassat algunes de les fites científiques principals de l'institut i s'ha destacat el paper clau que tenen en la generació de coneixement sobre els ecosistemes mediterranis, la biodiversitat marina i l'adaptació davant el canvi climàtic.

Tres dècades de ciència internacional

Des de la seva fundació el 1995, l'IMEDEA ha impulsat una recerca interdisciplinària i d'avantguarda en ecologia, oceanografia, modelització de sistemes naturals i processos ambientals, i s’ha consolidat com un dels centres del CSIC amb més projecció internacional en l'àmbit marí i costaner.

Ubicat a Esporles, l'institut participa en projectes europeus i col·labora amb administracions públiques, universitats i centres de recerca per traslladar el coneixement científic a la presa de decisions estratègiques en matèria de sostenibilitat i medi ambient.