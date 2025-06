El GOB exigeix el rebuig al Parlament de la legalització del camp de polo de Campos

Davant la notícia publicada recentment sobre l’intent de Vox d’incloure una esmena per a legalitzar el camp de polo de Campos dins la llei de macrogranges —i la predisposició del PP a donar-hi suport—, el GOB Mallorca manifesta la seva «més rotunda oposició a aquesta maniobra política, que suposa una greu perversió del procediment legislatiu i una amenaça directa a la protecció del territori».

Un cas flagrant d’activitat il·legal

L'entitat recorda que el camp de polo de Campos està precintat des de l’any 2017 per la Agència de Defensa del Territori (ADT) per desenvolupar competicions esportives sense llicència ni autorització urbanística. Aquesta situació d’il·legalitat es manté fins avui. Malgrat això, l’any passat es varen tornar a celebrar competicions, motiu pel qual el Consell de Mallorca ha iniciat un expedient sancionador per incompliment greu.

«Aquesta reiteració de l’activitat il·legal, amb total impunitat, constitueix una burla a l’autoritat pública, a la normativa urbanística i a la ciutadania que sí compleix les normes», assenyala el GOB.

Les institucions insulars afirmen que el camp compta només amb autorització per adiestrament de cavalls, però no per a competicions de polo, confirmat per resolució del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJB)

El GOB remarca que l’intent de Vox —amb el possible suport del PP— de legalitzar aquest camp de polo mitjançant una llei completament aliena a la matèria (macrogranges) suposa «un precedent perillosíssim: convertir el Parlament en una eina per a satisfer interessos particulars i blanquejar infraccions urbanístiques greus».

«Aquest tipus de pràctiques desacrediten les institucions, fomenten la inseguretat jurídica i destrueixen la confiança ciutadana en l’administració pública i en l’estat de dret», assenyalen.

El perill d’un model insostenible

Els camps de polo, com el de Campos, són equipaments privats que ocupen una gran extensió de sòl rústic, amb un fort impacte ambiental, hidrològic i paisatgístic. «Aquest model de desenvolupament vinculat al turisme de luxe no respon a l’interès general, sinó a una minoria privilegiada, i és profundament incompatible amb un model territorial sostenible, just i resilient», apunta l'entitat.

El GOB ja ha actuat en el passat davant aquest cas, des de denúncies i al·legacions, pressió mediàtica i visibilització, denunciant l’impacte sobre l’aqüífer i recursos hídrics. Així, presentà al·legacions ja el 1999, al 2016 va demanar la paralització i al 2017 es tornaren a presentar al·legacions contra les polèmiques instal·lacions de Sa Barralina, denunciant la il·legalitat en sòl ANEI i l’alt consum d’aigua en zona de sequera crònica.

Les seves denúncies varen precipitar l’actuació de l’ADT i el Consell (precintament de 2017 i expedient posterior). Cal recordar que es tracta d’una Àrea Natural d’Especial Interès (ANEI).

Per tot això, exigeixen el rebuig contundent al Parlament de qualsevol maniobra per a legislar sobre aquest camp dins una llei no vinculada al territori.