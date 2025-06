Presenten un recurs contenciós administratiu contra la urbanització de sa Pedruscada

El GOB i l’Associació de Veïns Salvem Sa Pedruscada han interposat un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Palma per a impugnar l’acord adoptat el 24 de març de 2025 per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Capdepera, que desestimava el recurs de reposició presentat contra l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació de la UA-11, coneguda com a sa Pedruscada, promogut per Residencial Vista Alegre SAU.

Aquest recurs judicial dona continuïtat a les al·legacions ja formulades en fase d’informació pública el desembre de 2024, en les quals s’advertia de greus irregularitats urbanístiques i jurídiques en el projecte. Tot i la seva solidesa jurídica, aquestes al·legacions foren desestimades per l’Ajuntament mitjançant resolució de 12 de febrer de 2025. Entre les qüestions denunciades destaquen: L’absència d’un instrument de planejament urbanístic adequat que legitimi la transformació del sòl i la construcció de 78 habitatges de nova planta.

L’incompliment de la normativa urbanística i ambiental, en especial pel que fa a la manca d’avaluació ambiental, memòria de sostenibilitat econòmica i informe de disponibilitat de recursos hídrics.

L’intent de legitimar la nova actuació urbanística a través d’un projecte aprovat inicialment l’any 2014, que no s’ha desenvolupat i que no guarda relació amb l’actuació que ara es pretén executar.

L’aprovació irregular de la delimitació de la UA-11 per un òrgan incompetent (la Junta de Govern Local) i la posterior convalidació amb efectes retroactius per part del Ple, una pràctica contrària a dret. Les entitats consideren que aquesta operació constitueix «un frau de llei urbanístic, que amaga sota una falsa aparença de legalitat una operació especulativa que vulnera el principi de legalitat i l’interès públic». «Aquesta zona, situada a tocar del litoral de Capdepera, no disposa dels serveis urbanístics bàsics i ha estat tradicionalment considerada com a sòl rural funcionalment, fet que impedeix qualsevol transformació urbanística sense el compliment previ dels requisits establerts per la normativa urbanística autonòmica i estatal», han assenyalat. Amb aquest recurs, les entitats reclamen la nul·litat de la resolució impugnada i reiteren la necessitat d’una gestió urbanística «responsable, legal i respectuosa amb el territori».