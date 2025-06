Denuncien la inacció del Govern en la lluita contra el canvi climàtic, deixant perdre els fons de 2024 i no preveient-ne per al 2025

Més per Mallorca ha denunciat aquest dimecres que la Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia ha deixat de gastar el 100 % del pressupost de 2024 en projectes d’adaptació al canvi climàtic als municipis i no preveu ni un euro per a aquesta qüestió el 2025. A més, el partit ha denunciat també que la Conselleria tampoc no ha executat el pressupost de 2024 del cànon de residus, que havia de servir per a inversions municipals en recollida selectiva i prevenció de residus i ha criticat l’eliminació de les ajudes als sindicats i la no previsió de pressupost per mesures de conciliació.

«El Govern ha deixat perdre tots els doblers públics dels projectes de lluita contra el canvi climàtic de 2024 que suposaven que els municipis es poguessin adaptar a onades de calor o altres fenòmens adversos», ha denunciat el diputat de MÉS, Ferran Rosa. En aquest sentit, a més, Rosa ha recordat que el 2024 el Parlament va aprovar una esmena de Més per Mallorca per incorporar 3,3 milions d’euros en ajudes als municipis per adaptar-se al canvi climàtic, però que, tanmateix, el Govern no les ha tret i que els pressupostos de 2025 no preveuen cap partida al respecte. Durant la compareixença de pressupostos del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia, el diputat de MÉS ha denunciat que la falta d’execució del pressupost és la tònica general de la Conselleria, com posa de manifest la no execució del cànon de residus de 2024, que havia de servir per inversions municipals i prevenció de residus i el fet que només es va gastar el 39 % dels fons de suport a emprenedors i autònoms. Així mateix, Rosa ha criticat que en el projecte de llei de pressupostos de 2025 la dotació en matèria de polígons, amb només 3 milions d’euros, és insuficient. Una quantia que el partit ecosobiranista considera que queda curta per incentivar la mobilitat sostenible als polígons, per la substitució de l’amiant, per la millora dels espais o la incentivació del treball cooperatiu, entre altres. A més, el diputat de MÉS ha criticat l’eliminació del pressupost d’acompanyament als agents socials i ha afirmat que «el PP ha comprat el relat de Vox en matèria de sindicats, i això només suposarà més empitjorament del diàleg social i de les condicions laborals. No poden deixar-ho tot en mans dels agents socials sense posar un euro al TAMIB quan saben que aquest estiu serà especialment rellevant». De la mateixa manera, Rosa ha criticat que tot i ser una de les mesures estrelles del Govern de Prohens, la llei de conciliació no s’hagi vist traduïda amb cap partida pressupostària a l’avantprojecte de llei de pressupostos de 2025 i ha demanat al conseller com pensava l’executiu millorar la conciliació sense pressupost. Finalment també, el diputat de MÉS ha qüestionat que baixin dràsticament les sancions del sector del joc i apostes passant de 500.000 euros el 2024 a 300 euros el 2025. «Vostès fan trilerisme amb aquest pressupost», ha criticat.