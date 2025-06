El Govern i el Zoo de Barcelona impulsen un pla pilot per garantir la conservació de la sargantana de les Pitiüses

La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural i el Zoo de Barcelona han impulsat un projecte pilot de cria ex situ de la sargantana de les Pitiüses (Podarcis pityusensis). Així, amb la creació de tres poblacions fora de l'hàbitat natural (dues d'Eivissa i una de Formentera) es té l'objectiu de garantir la conservació d'aquesta espècie endèmica i preservar la biodiversitat del territori de les Illes Balears. Per això, s'han duit a terme les captures de 17 exemplars sans i genèticament diversos (deu d'Eivissa i set de Formentera), que han estat traslladats al Zoo de Barcelona i que constituiran els primers reproductors de les poblacions ex situ.

La directora general de Medi Natural i Gestió Forestal, Anna Torres, que aquest divendres visitarà les instal·lacions del zoo i els terraris que acullen els 17 exemplars, ha destacat que «aquesta iniciativa promou la preservació de la sargantana de les Pitiüses i ens permet treballar en la viabilitat de les repoblacions amb aquesta espècie. A més, per revertir la tendència actual continuarem impulsant accions de lluita contra els ofidis invasors, que, sense cap dubte, ara per ara constitueixen l'amenaça més greu per a les sargantanes».

El projecte s'emmarca en el Conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural i la Fundació Barcelona Zoo per a la conservació de fauna silvestre protegida de les Illes Balears, que es va signar l'any 2024. «La iniciativa es fonamenta en el compromís de totes dues institucions amb la conservació i la preservació de la fauna autòctona de l'arxipèlag per a les generacions futures. S'afegeix, així, al projecte de cria ex situ del ferreret (Alytes muletensis) que des de fa anys desenvolupa el Zoo de Barcelona en col·laboració amb el Govern i que ha permès crear noves poblacions a la natura, contribuint a millorar l'estat de conservació d'aquest amfibi endèmic catalogat en perill d'extinció», ha detallat Torres.

A més d'establir i mantenir un programa de cria en captivitat per preservar la diversitat genètica, en el marc del projecte també es faran estudis científics que permetin aprofundir en el coneixement de l'ecologia, la genètica i les necessitats de conservació, treballant també en la viabilitat de les repoblacions al medi natural, amb la finalitat d'assegurar una gestió informada i eficaç del projecte.

En aquest sentit, el director del Zoo de Barcelona, Sito Alarcón, ha afegit que «per al Zoo de Barcelona és un honor i una gran responsabilitat continuar col·laborant amb el Govern. Projectes com aquest són essencials en el marc del nostre propòsit de preservar la biodiversitat, consolidant-nos com un referent en la conservació de la fauna mediterrània, especialment vulnerable davant el canvi climàtic. El projecte de les sargantanes balears, igual que el del ferreret, exemplifica com el Zoo traspassa els seus límits per involucrar-se directament en la protecció d'espècies endèmiques de l'ecosistema mediterrani».

El projecte compta amb la col·laboració d'experts en herpetologia de la Asociación Herpetológica Española (AHE) i del Centre d'Investigació Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF). També hi participen tècnics del Servei de Protecció d'Espècies del Govern, del Zoo de Barcelona i del Consorci per a la Recuperació de Fauna de les Illes Balears (COFIB).

Cal recordar que la sargantana és una de les espècies més emblemàtiques de les Pitiüses. Actualment, la introducció d'espècies invasores com els ofidis amenaça la supervivència de l'espècie. A causa d'aquesta situació, el 2023 es varen incloure les dues espècies de sargantanes presents a les Illes Balears, la balear (Podarcis lilfordi) i la pitiüsa, en el Catàleg Balear d'Espècies Amenaçades en la categoria de Vulnerable.