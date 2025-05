A les Balears s’han evitat el malbaratament de 747 tones de menjar a través d’una aplicació

L'aplicació Too Good To Go ha evitat el desaprofitament de 747 tones de menjar i l'emissió de més de dos milions de quilos de CO2 a les Balears.

Segons les dades proporcionades per l'aplicació en el marc del Dia Mundial del Medi Ambient, els usuaris que utilitzen l'aplicació a les Illes han salvat més de 747.000 paquets de menjar des de 2019, equivalents a dos milions de tones de CO2 evitades a l'atmosfera. Aquesta quantitat de CO2, han explicat, és equivalent a les mateixes emissions que produeixen 351 persones fent la volta al món amb avió. A més, això ha suposat evitar l'ús innecessari d'aproximadament més de 605 milions de litres d'aigua. En aquest sentit, han advertit que el desaprofitament d'aliments té un impacte directe en la crisi climàtica, ja que aquest problema global és responsable de fins al 10 per cent de les emissions globals de gasos d'efecte hivernacle i, només a l’Estat espanyol, gairebé vuit milions de tones d'aliments anuals acaben en les escombraries, segons dades de la FAO. A les Illes, l'aplicació col·labora amb més de 500 establiments que a través de l'aplicació venen paquets sorpresa amb l'excedent diari de menjar a preus reduïts. A nivell estatal, Too Good To Go compta amb nou milions d'usuaris que, al costat dels més de 20.000 establiments que s'han sumat a la iniciativa, han salvat més de 27 milions de paquets. Amb això, s'ha evitat el desaprofitament de més de 27.000 tones de menjar i més de 72.000 tones de C02 en tot l’Estat fins a la data.