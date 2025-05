La Plataforma contra els Megacreuers exigeix transparència i participació en la renovació de l’acord amb les navilieres

158 escales de creuers són les que s’han acumulat des de l’inici de l’any 2025 al Port de Palma, 18 més que l’any anterior en el mateix període, i es preveu que en tot l’any siguin 546 els creuers que aturin a la ciutat. Continua, per tant, la tendència creixent en el nombre d’escales, tenint present que el 2024 varen arribar a Palma un total de 494 creuers i prop de 2 milions de creueristes. Això vol dir un increment de prop d’un 10%. La majoria d’aquestes escales, però, es donen en els mesos entre el maig i octubre, el que ens pot dur a fer-nos una idea de la saturació que pateix la ciutat durant l’època turística.

Renovació de l’acord entre el Govern i les navilieres

Tot i que l’acord de limitació en l’arribada de creuers al port que el Govern va signar amb les navilieres el 2021 fixava un temps de vigència fins al 2027, en termes efectius, donat que les navilieres organitzen les escales amb un termini de dos anys, ens trobem que és ara el 2025 quan hem de decidir com volem enfocar el turisme de creuers del futur.

Des de la Plataforma contra els Megacreuers han traslladat a la Conselleria de Turisme la consulta sobre les previsions de renovació de l’acord, a la qual ens han contestat que en aquests moments estan «mantenint converses i negociacions amb els diferents sectors implicats» i que la renovació de l’acord és «una possibilitat» i per la qual es tindran en compte «criteris tècnics, ambientals i socials, així com l’impacte sobre la ciutadania i el teixit econòmic local».

Davant aquestes declaracions, des de la Plataforma exigim que aquest procés de presa de decisions sigui transparent i tengui en compte l’opinió d’un dels «sectors implicats», com és la societat civil, en aquest cas organitzada des de 2018 a la Plataforma contra els Megacreuers.

L’augment en el volum de creuers, el qual va arribar al seu rècord el 2019 amb al voltant de 590 escales, i les protestes ciutadanes originades davant d’aquest excés, varen ser en part el que va motivar la signatura d’aquest acord. Palma seguia l’exemple d’altres ports d’Europa en limitar l’arribada de creuers al port, a partir del 2022 només tres embarcacions podien coincidir-hi essent com a màxim un d’ells un megacreuer, és a dir, un creuer amb una capacitat de passatgers superior a les 5.000 places. L’acord també limitava a 8.000 els creueristes de mitjana desembarcats a la ciutat, en còmput setmanal, establint un temps de vigència de cinc anys.

Les dades dels darrers anys, i la previsió d’escales de cara al 2025 (molt a prop ja del rècord del 2019), ens parla del fracàs d’aquest acord, i de com la limitació de tres creuers al dia no ha resultat suficient per controlar els impactes que aquests creuers tenen a escala social i ambiental.

Nova normativa sobre contaminació: s’ha d’aplicar al Port de Palma

En l’àmbit ambiental i segons càlculs realitzats per la Plataforma contra els Megacreuers el 2024 ha estat un any intens quant a contaminació. Parlem de l’ordre de cent tones de partícules en suspensió (PM2.5 i PM10) i mil tones d’òxids de sofre (SOx) i nitrogen (NOx) en tot l’any. L’exposició a molts d’aquests gasos està vinculada a problemes de salut, tal com constaten diverses institucions internacionals. Per complir la normativa ambiental i poder continuar fent servir combustibles més contaminants i barats, molta de la flota actual de creuers incorpora sistemes de neteja d’emissions (scrubbers), per la qual cosa la contaminació a l’aire real es redueix. El que no es diu, però, és que sovint les aigües residuals carregades de contaminant que provenen d’aquesta neteja, es llencen directament al mar. Tant és així, que l’Autoritat Portuària recentment ha aprovat sota ordenança la prohibició d’aquests scrubbers al port, obligant les navilieres a gestionar les aigües residuals directament a terra.

Molt rellevant en l’àmbit ambiental és també la declaració del Mediterrani com a zona d’especial control d’emissions de sofre (SECA), des de l’1 de maig del 2025. Aquesta declaració fixa un màxim en contingut de sofre pels combustibles dels creuers de 0,1%. Una altra solució que han trobat molts creuers a aquestes normatives és l’ús de combustibles alternatius, com el GNL (Gas Natural Liqüat). El que tampoc es parla molt és com alguns estudis demostren com tot i que el GNL conté menys sofre i nitrogen, les emissions de gasos d’efecte hivernacle són molt majors, tant de diòxid de carboni com de metà (CH4), el qual té un contingut calorífic de l’ordre de quatre vegades més que el CO2. Segons estimacions de la Plataforma, el 2024 la flota de creuers que va arribar a Palma va alliberar al voltant de 48 mil tones de CO2 i 440 tones de CH4.

Des de la Plataforma estaran «molt vigilants tant de la normativa de regulació dels scrubbers com de les mesures que haurien d’anar associades a la declaració del Mediterrani com a zona SECA». Aquestes normatives per limitar la contaminació haurien de formar part, sense dubte, del nou acord de limitació amb els creuers que està en tràmit des de la Conselleria de Turisme.

Nou informe de la Xarxa Ciutadana de Control de Qualitat de l’Aire

La Plataforma contra els Megacreuers, disposa també des del 2023 d’una xarxa de sensors de monitoratge de la qualitat de l’aire repartits per la façana marítima de Palma, els quals permeten l’obtenció de dades de qualitat de l’aire in situ de la ciutat.

Fent anàlisi comparativa dins dels mesos amb major presència de creuers, la Plataforma ha constatat una relació entre augments de contaminació mitjana de PM2.5 i PM10 i les hores centrals del dia posteriors a l’entrada de creuers, especialment a les zones properes al port com la Bonanova. Aquests augments de partícules, que ja es varen constatar en anàlisis d’anys anteriors, arriben a superar tant els límits recomanats com els límits legals mitjans anuals fixats per la Unió Europea en el mes d’agost i octubre, mesos durant els quals s’han registrat 59 i 62 escales respectivament. La constatació d’aquestes superacions en moments concrets del dia subratlla la importància de dur l’anàlisi més enllà del que es pot apreciar quan es calculen mitjanes anuals, en trobar-se que tot i estar complint la normativa ambiental la realitat és que durant diferents hores al dia, la població d’aquestes zones es veu exposada a nivells de contaminació que poden tenir efectes perjudicials en la seva salut.

Altres zones on s’han registrat augments de la contaminació són també els pròxims barris de la Calatrava, el Passeig Marítim o Vista Alegre.