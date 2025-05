El GOB i Amics de la Terra reclamen el tancament immediat de la granja avícola de Llucmajor denunciada

El GOB i Amics de la Terra han reclamat el tancament immediat de la granja avícola de Llucmajor denunciada davant la Fiscalia i que ja ha estat inspeccionada pel Govern i el Seprona.

En sengles comunicats, les organitzacions ecologistes han alertat de la possibilitat que s'estigui donant maltracto animal, insalubritat i possible risc per a la salut pública.

El GOB ha assegurat que l'explotació està actuant de manera reiterada al marge de la legalitat, incomplint normatives ambientals i de benestar animal sense que, fins ara, s'hagin pres les mesures correctores necessàries.

L'organització ecologista s'ha mostrat especialment preocupada per la gestió dels residus, que podria estar contaminant un aqüífer i s'ha demanat «com és possible que malgrat les denúncies que es remunten a l'any 2019 l'activitat ha continuat amb total impunitat».

El GOB, al mateix temps, ha posat en dubte la credibilitat de certificacions com a Animal Welfair, «que poden donar una falsa imatge de benestar animal».

Amics de la Terra, per part seva, ha assenyalat que les imatges difoses mostren una realitat inacceptable de maltractament animal, insalubritat i possible risc per a la salut pública, així com una «clara negligència empresarial i administrativa que no pot ni ha de continuar».

L'explotació, ha insistit l'associació, denunciada des de fa anys per fortes olors, plagues i un nombre d'animals superior a l'autoritzat, incompleix normatives ambientals, sanitàries i de benestar animal. A més, ha afegit Amics de la Terra, s'han documentat pràctiques com l'enterrament il·legal de fem i gallines mortes, amb el consegüent risc de contaminació de l'aqüífer.